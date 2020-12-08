FATİH PORTAKAL : Muharrem İnce Parti Kuruyor – Şimdilik, CHP’li Muharrem İnce’yi yayınımda ağırladım. İnce, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine meydan okudu! İsim vermedi ama gelecekte bazı isimlerin partiyi terk edeceklerini iddia etti.

Muharrem İnce partisini de kurmaya hazırlandığını ve çalışmalara başladığını anlattı.

Peki “Memleket hareketi” nasıl partileşecek? Parti tüzüğü üzerinde çalışıldığını söyleyen İnce, iktidar için ciddi bir rakip olur mu? Parti kurduktan sonra seçimlerde ittifakı hangi partilerle yapacak?

Ya da hiçbir ittifaklar içinde olmaz mı? 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybeden İnce, gelecek seçimlerde tekrar Cumhurbaşkanı olarak adaylık düşünüyor mu? Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş hakkında değerlendirmesi ne?

Muharrem İnce merak edilenleri yanıtlıyor.