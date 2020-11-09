Piyasalarda Son Durum Dolar Ne kadar ? Altın Fiyatları Düşüyor mu? – 9 kasım 2020

Altın fiyatları anlık ve canlı olarak takip ediliyor. En değerli yatırım enstrümanlarından birisi olan altın fiyatları, 9 Kasım Pazartesi günü anlık ve canlı fiyatlarla gündemde yer alıyor.

Ons bazında geçtiğimiz hafta 1880’lerden 1900 dolar bandına kadar yükselen altın, 9 Kasım Pazartesi gününe ise 1960 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Küresel piyasalar Biden’ın seçim zaferinin kesinleşmesiyle haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Bu sabah ABD vadelileri ve Asya borsaları alıcılı işlem görüyor