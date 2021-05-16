İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI
- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,
- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanması,
65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,
- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,
- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,
ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,