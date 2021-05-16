İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI

  • Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,
  • Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanması,

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI

  • 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,
  • 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,
  • Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,

ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI

  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,
  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,
  • Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,