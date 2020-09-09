Şans Topu Sonuçları Açıklandı – 9 Eylül 2020 – İşte haftanın şanslı rakamları. Şans Topu’nda haftanın sonuçları açıklandı. #şanstopu #millipiyango #çekiliş

Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

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