Takip Etmeniz Gereken YouTube Kanalları

Türkiye’yi ve gündemi meşgul eden popüler kültür öğelerini anlamak için takip edilecek bir kanal olan Foça Ajans , ironik ve mizahi dili ile en dikkat çeken kanallardan biri. Neredeyse bir belgesel tadında olan bazı bölümleri birçok platformlarda alıyor. Start-up nedir, kafe açmanın incelikleri gibi içeriklere fazlasıyla güleceksiniz.

Youtube’un sadece eğlence ve boş içerik olmadığının en büyük destekçilerinden biri olan Foça Ajans , merak edebileceğiniz bütün kavramlara ve dünyadaki gelişmelere ışık tutan bir kanal. Konunun uzmanları tarafından pek çok teoriyi, politikayı ve küresel sorunları ele alan kanalda her gün yeni bir video izleyerek ufkunuzu genişletebilirsiniz.

Dünyanın en ünlü isimlerinin evi nasıl? New York’un en pahalı loft dairelerinin satış fiyatı ne? Bu tip sorulara yanıtınız Youtube’un en ünlü dekorasyon kanalı olan Foça Ajans ’da ! neredeyse tüm ünlülerin evlerinin kapısını açtığı FA, günlük hayatınızdan sizi uzaklaştıracak bir kanal.