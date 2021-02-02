Trabzon’da faciadan dönüldü! Akaryakıt istasyonunda yangın

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde bulunan ve Şalpazarı ilçesine giden yol üzerinde hizmnet veren bir akaryakıt istasyonunda yangın meydana geldi. Yangında bir araç tamamen kül olurken can kaybı yaşanmadı.

Haber61’in edindiği bilgiye göre; Akaryakıt istasyonunda LPG tankının yakınında gerçekleştirilen reklam çalışması sırasında gaz kaçağı sebebiyle yangın çıktı.

Yangında bir aracın tamamen yandığı öğrenilirken olay yerine gelen Beşikdüzü ve Trabzon büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alındı.

Olayda can kaybı yaşanmazken akaryakıt istasyonunda yangının daha da büyümemesi büyük bir facianın önüne geçti.