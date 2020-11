Türkiye piyasaları kapanışta yükseldi; BİST 100 1,01% değer kazandı

Türkiye hisse senedi piyasaları Cuma kapanışın ardından yükseldi , ve sektörlerindeki hisselerin artışıyla yükseldi.

İstanbul borsasının kapanışıyla 1,01% arttı.

Seansın en kötü performansını sergileyen Alcatel Lucent Teletaş Telekomunikasyon A.Ş. (IS: ) 6,18% veya 2,200 puan düşüşle 33,380 seviyesinden kapandı. Netaş Telekomunikasyon A.Ş. (IS: ) 5,34% veya 1,22 puan düşüşle 21,62 seviyesinden işlem görürken Gubre Fabrikaları T.A.Ş. (IS: ) 4,36% veya 1,68 puan değer kaybederek 36,88 seviyesinden işlem görüyor.

İstanbul Borsası değer kazanan hisse senetlerinin sayısı 226 iken değer kaybedenlerinki 151 olarak belirlendi.

Ayrıca 23 adet hisse senedi sabit kaldı.

Türk Traktor ve Ziraat Makineleri A.Ş. (IS: ) hisseleri 4,84% veya 6,00 artışla 130,00 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı.

Aralık vadeli Altın Vadeli İşlemleri 0,21% veya 4,10 değer kazanarak onsu $1.950,90 seviyesinden işlem görüyor.

Diğer yandan emtialarda Aralık vadeli Ham Petrol WTI Vadeli İşlemleri 2,99% veya 1,16 oranında düşüşle varili $37,63 seviyesinden işlem görüyor.

Bu sırada Ocak vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri 2,61% veya 1,07 düşüşle varili $39,86 seviyesinden işlem görüyor.

USD/TRY 1,09% artışla 8,5119 seviyesinden işlem görürken EUR/TRY 1,52% artışla 10,1100 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Endeksi Vadeli Islemleri 0,28% düşüşle 92,255 seviyesinden işlem görüyor.