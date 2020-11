Türkiye piyasaları kapanışta yükseldi; BİST 100 1,06% değer kazandı

Türkiye hisse senedi piyasaları Perşembe kapanışın ardından yükseldi , ve sektörü hisseleri arttı.

İstanbul borsasının kapanışıyla 1,06% değer kazandı.

altında işlem gören ve seansın en iyi performansını sergileyen Flap Kongre Toplantı Hizmetleri Otomotiv ve Turizm A.Ş. (IS: ) 9,97% veya 0,690 puan yükselerek 7,610 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada Alcatel Lucent Teletaş Telekomunikasyon A.Ş. (IS: ) 9,95% veya 3,220 puan artışla 35,580 seviyesinden işlem görürken İttifak Holding A.Ş. (IS: ) 9,91% veya 0,230 puan artışla 2,550 seviyesinden işlem görüyor.

Seansın en kötü performansını sergileyen Ege Endüstri ve Ticaret A.Ş. (IS: ) 5,89% veya 72,00 puan düşüşle 1.151,00 seviyesinden kapandı. MLP Sağlik Hizmetleri A.Ş. (IS: ) 2,90% veya 0,53 puan düşüşle 17,75 seviyesinden işlem görürken Net Holding A.Ş. (IS: ) 2,48% veya 0,080 puan değer kaybederek 3,140 seviyesinden işlem görüyor.

Alcatel Lucent Teletaş Telekomunikasyon A.Ş. (IS: ) hisseleri 9,95% veya 3,220 artışla 35,580 seviyesi ile tüm zamanların en yükseğine çıktı.

Aralık vadeli Altın Vadeli İşlemleri 2,77% veya 52,55 değer kazanarak onsu $1.948,75 seviyesinden işlem görüyor. Diğer yandan emtialarda Aralık vadeli Ham Petrol WTI Vadeli İşlemleri 0,92% veya 0,36 oranında düşüşle varili $38,79 seviyesinden işlem görüyor. Bu sırada Ocak vadeli Brent Petrol Vadeli İşlemleri 0,75% veya 0,31 düşüşle varili $40,92 seviyesinden işlem görüyor.

USD/TRY 0,04% artışla 8,4286 seviyesinden işlem görürken EUR/TRY 0,91% artışla 9,9664 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar Endeksi Vadeli Islemleri 0,80% düşüşle 92,660 seviyesinden işlem görüyor.