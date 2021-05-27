Üçyol-Buca Metrosu’na Asya’dan 125 milyon Euro

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği Buca Metrosu’na, Avrupa’dan sonra Asya’dan da finansman geldi. Aralık 2019’da Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile 125 milyon Euro’luk yetkilendirme anlaşması yapan Büyükşehir, Asya Altyapı Yatırım Bankası ile de 125 milyon Euro’luk yetkilendirme anlaşmasına imza attı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar 70 milyon Euro’luk bütçesiyle kent tarihinin en büyük yatırımı olacak Üçyol-Buca Metrosu için Asya Altyapı Yatırım Bankası (AIIB) ile 125 Milyon Euro’luk yetkilendirme anlaşması imzaladı. Dünyada ilk kez bir belediyeye finansman sağlayan AIIB, belediye finansmanı kapısını ilk olarak Ağustos 2020’de Fahrettin Altay-Narlıdere Metro Projesi için 50 milyon Euro tutarında imzalanan dış finansman anlaşması ile açmıştı. AIIB, Üçyol-Buca Metro Hattı için de 125 milyon Euro tutarında yetkilendirme anlaşması yaptı.

Soyer: İzmir güven veriyor

Pandemiye ve ekonomik krize rağmen, yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayan Başkan Soyer, “Finansman bulmanın hayli zor olduğu bu dönemde, İzmir Büyükşehir Belediyesi, dünyanın saygın finans kurumlarından, son derece uygun koşullarla kredi sağlayabilmektedir. Bu, belediyemizin güçlü mali disiplinine ve İzmir’e duyulan güvenin somut göstergesidir” dedi.