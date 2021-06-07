VALİ KÖŞGER EFES TARLASI YAŞAM KÖYÜ’NÜ ZİYARET ETTİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Efes Selçuk programı kapsamında geçtiğimiz hafta resmi açılışı yapılan Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü ziyaret etti. Başkan Sengel, Vali Köşger ve beraberindekilere Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü gezdirdi.

Vali Köşger’e, İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, İlçe Kaymakamı Ekrem İnci, Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve ilçe protokolü eşlik etti. Mustafa Atınç’a ait muz serasını ziyaret eden ve şeftali hasadına katılan Vali Köşger’in bir sonraki durağı Efes Tarlası Yaşam Köyü’ydü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Başkan Sengel’in daveti üzerine Efes Tarlası Yaşam Köyünü de ziyaret etti.

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde Tohum Merkezi, Toprak Okulu, Toprak Kütüphanesi ve İsmail Hakkı Tonguç Tarım Müzesi, plantasyon alanlarını gezen Vali Köşger’e Başkan Sengel bilgi verdi. Kadın Üretici Pazarı’nı da ziyaret eden Vali Köşger, kadın üreticilerden de ürünleri hakkında bilgi aldı.