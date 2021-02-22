40.000, 30.000, 25.000 ve 5.000 TL… Başvuran patır patır almaya devam ediyor! 40.000, 30.000 ve 5.000 Tl

Başvuran patır patır almaya devam ediyor! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 2021 yılı programı kapsamında yardım ödemelerine tüm hızı ile devam ediyor.

Bu ödemeler kapsamında evi oturulamayacak derecede eski, bakımsız, yıkık olanlara, evinde eşyası bulunmayan vatandaşlara Bakanlık üzerinden barınma yardımı programı kapsamında tadilat yardımı ve ev eşyası desteği olarak ödeme yapılıyor. Destek tutarları evin yapısına göre değişebiliyor.

Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı sağlanıyor. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.