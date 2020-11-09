Yeni TCMB Başkanı Naci Ağbal’dan ilk açıklama

Hafta sonu TCMB Başkanı Murat Uysal görevden alınarak yerine Naci Ağbal getirilirken Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak da istifa etti, ancak kişisel instagram hesabından yayınlanan istifa mektubuna karşın hükümetten hiçbir açıklama gelmedi.

TCMB, Yeni Başkan Ağbal’ın bugünkü açıklamasını yayımladı ve sitede yer alan açıklama şöyle:

19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip, gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.”

Dün banka genel müdürleriyle görüşen Ağbal’ın bu açıklamaları piyasalarda faiz beklentilerini de artırdı.