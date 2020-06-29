Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması Nedir ? Bitcoin Halving nedir? 3. Bitcoin Blok Ödülü Yarılanması günü Halving . 2016 Halving vs 2020 Halving: Halvinglerin Tarihi ve Toplumsal Etkisi . Bitcoin’in doğuşundan beri ekosistemin öncülerinden olan Adam Back ve BtcTurk Kurucusu Kerem Tibuk’un yer aldığı panelde, Bitcoin’in ileride dünyanın rezerv parası haline geleceği söylemek için biraz daha zamanın olduğunu söyleyen Adam Back, COVID-19 salgınından beri süregelen finansal gelişmeler ve parasal genişleme, bunun olma ihtimalini artırdığını söyledi.

Back: “Bugün geleneksel yatırımcılar neye yatırım yapacakları konusunda emin değiller Önceden borsaya yatırım yaparlardı, borsa düşüyor ve yatırımcılar borsanın daha fazla düşüp düşmeyeceğini bilmiyorlar.

Ticari ya da konut amaçlı emlak yatırımı da belirsiz çünkü insanlar büyük şehirlerden uzakta çalışmaya alışabilirler ve emlak fiyatları düşmeye başlar. Ama Bitcoin merkezi olmayan bir yapıda, P2P ağını kullanıyor, güvenilir işlemci gücü kullanıyor yani bozulmaya karşı dirençli.

Kısaca insanların itibari paraların Bitcoin’e karşı değer kaybettiğini fark ettiklerinde artan bir etkiyle daha fazla kişinin Bitcoin’i tercih edecektir” dedi.