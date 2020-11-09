9 kasım Milli Piyango Çekiliş Sonucu

Her ayın 9,19 ve 29’unda düzenlenen Milli Piyango çekilişinde, kasım ayının çekiliş heyecanı bugün gerçekleşti.

Şans oyunu tutkunlarının rağbet ettiği Milli Piyango çekilişinde kazanan talihli bilet, noter huzurunda yapılan çekiliş sonrası kamuoyuna duyuruldu.

9 Kasım Milli Piyango sonuçları Millipiyangoonline ekranından takip edildi.

Büyük ikramiyeyi kazanan numara 616479 oldu.

Milli Piyango çekilişi saat 15.30’da başladı ve 17.30’da amorti ve büyük ikramiye için numaralar çekildi.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango çekiliş sonuçları bugün belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan numara 616479 oldu.

Çekilişin ardından ikramiye kazandıran tüm rakamlar açıklandı. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor.

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur.

Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!