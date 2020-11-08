8 kasım şans topu sonuçları ve cekilişi ile kazanan kategoriler , şans topu canlı , şans topu Sonuçları Açıklandı – şans topu sorgulama , şans topu çekiliş sonucu , şans topu 8 kasım 2020 , – İşte haftanın şanslı rakamları.
Şans Topu’nda haftanın sonuçları açıklandı. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Şans Topu ne zaman çekiliyor , şans topu sonuçları foca ajans , Şans Topu bütün sonuçlar 8 kasım 2020 şans topu sonuçları , şans topu sonuçları 8 kasım 2020 Çekiliş no:19