AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, etkili olan sağanak yağış ve ardından oluşan sel sularından etkilenen Menderes’in Yeniköy, Dereköy ve Çatalca mahallelerinde hasar tespit faaliyetlerinde bulundu. Sel nedeniyle 2 vatandaş hayatını kaybederken, bin 714 su baskını ve 52 mahsur kalma olayı yaşandı.

Sel felaketinin yaralarının sarılması için ekiplerin ilk andan itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Bölünmez Çankırı, ‘‘Bildiğiniz üzere her şiddetli yağışla birlikte altyapı konusunda zayıf olan ilimizde sel ve su baskınları meydana geliyor. Yağış özellikle Buca, Karabağlar, Konak ve Menderes ilçelerinde yoğun şekilde etkili oldu. Aldığımız son bilgilere göre 2 bin 693 ihbar alındı. Bunlardan 1714 su baskını 52 mahsur kalma olayına anında müdahale edildi. Tarım arazilerinde de 66 bin dönümlük alanın su altında kaldığını biliyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın desteği ve büyük bir gayretle çalışmalar sürdürülüyor. Maalesef bu sel afetinde 2 vatandaşımızı kaybettik. Kendilerine karşı son vazifemizi ifa ettik. Buradan bir kez daha vefat vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabır diliyorum.’’ dedi.

Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artçı’nın yanı sıra ilçe teşkilat mensupları da gerçekleştirilen ziyaret ve incelemelerde yerlerini aldı.

DEVLETİMİZ HER DAİM MİLLETİMİZLE BİRLİKTE

Sel baskınlarından olumsuz etkilenen vatandaşlar, çiftçiler ve esnaflar ile işyerlerinde ve evlerinde bir araya gelen Bölünmez Çankırı; ‘‘Buraya gelmeden önce Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli ile görüştüm. Sayın Bakanımız, yapılan incelemeler ve belge tespitleri ışığında, selden etkilenen vatandaşlarımızın hasarlarının devletimiz tarafından karşılanacağını ifade etti’’ dedi.

30 Ekim’de İzmir’de yaşanan deprem afetinden sonra olduğu gibi her zaman devletin milletin yanında olduğunu dile getiren Bölünmez Çankırı, şöyle devam etti;

‘‘Bugün Yeniköy, Dereköy ve Çatalca mahallerindeydik. 8 hane, 3 işyeri ve 4 sera tarım arazisindeki hasarları inceledik. Özellikle 55 büyükbaş ve 80 küçükbaş hayvanı telef olan Mehmet abimizle konuşmamız yüreklerimizi yaktı. İnceleme ve hasar tespit faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından tamamlandı. Tıpkı depremde olduğu gibi bugünde hemşehrilerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. Yaşanan her afette anında milletinin yanında olan ve her türlü ihtiyacını karşılayan devletimize Rabbim zeval vermesin inşallah. Allah ülkemizi her türlü afet ve musibetten korusun duasıyla yaşadığımız son afet olması temenni ediyorum.’’ ifadelerini kullandı.

Bölgedeki sel baskınları nedeniyle zarar gören vatandaş, esnaf ve çiftçilerin görüş ve taleplerini dinleyen AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Her zaman yanınızdayız” mesajı verdi.