AK Parti 7. Olağan Düzce – Çorum – Amasya – Bartın – Karabük İl Kongreleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 7. Olağan Düzce – Çorum – Amasya – Bartın – Karabük İl Kongrelerine canlı bağlantı ile katılarak önemli açıklamalarda bulundu. (19 Ocak 2021 Salı)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız kamuoyuna sunma aşamasına geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, “Ekonomide ve hukukta atacağımız reform adımlarıyla ilgili hazırlıklarımız, kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir.” dedi.

“Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her anımızı, bu kutlu çatı altında ifade edilen hizmetlerin, mensubu olduğumuz büyük davanın maziden atiye uzanan serencamına verilen bir omuz olduğunun bilinciyle değerlendireceğiz.

Ne adamsendeciliğe, ne kibre, ne nefsi arzularımıza asla kapılmadan Hakk’a ve halka hizmet yolunda son nefesimize kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

İl yönetimlerine gelecek yeni isimlere millete hizmet yolunda parti yönetim organlarında gösterecekleri gayret, sarf edilecekleri emek, yapacakları fedakarlık için şimdiden teşekkür ettiğini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“AK Parti Türkiye’nin sadece son 18 yılının değil, inşallah daha uzun yıllar boyunca geleceğinin de partisidir. Türkiye’yi 2023 hedefleriyle biz buluşturacağız. Gençlerimizle ülkemizi 2053 vizyonuyla çok daha ileriye yine AK Parti çatısı altında taşıyacaktır. Cumhur İttifakı ile birlikte hep daha ileriye gidecek, hep daha çok hizmet yapacak, hep daha büyük projelere imza atacağız. Mehmet Akif’in dediği gibi ‘Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz / Bu yol ki Hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz / Değil mi ortada bir sine çarpıyor, yılmaz / Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sarsılmaz.”