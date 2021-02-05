Cumhurbaşkanı Erdoğan: Melih Bulu Boğaziçi ile ilişkileri olan, alanında başarılı bir insan

konuya ilişkin gelişmeler, Cuma namazı çıkışında gündeme dair değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yöneltildi. Erdoğan Bulu’nun atamasına ilişkin, “YÖK’ün bir yetki alanı var ve Cumhurbaşkanı’nın da burada yetkilileri var.

Ben bundan önce Boğaziçi’ne iki tane rektör atamıştım. 9 tane aday önüme geldi, bu 9 adaydan bir tanesi olan Melih Bey’in yine aynı şekilde atamasını yaptım.

Peki Melih Bey kimdir, nedir diye baktığımız zaten iki farklı üniversitede rektörlük yapmış bir insan. Boğaziçi ile ilişkileri olan bir insan, alanında başarıları olan bir arkadaş.” dedi.