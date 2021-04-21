MHP ‘li Osman Mert ‘ den “ Atıl Hastane” Açıklaması

Foça’da 1932 yılından beri askeri hastane, sağlık evi, hükümet tabipliği, sağlık merkezi, merkez sağlık ocağı ve Foça Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmeti veren Küçükdeniz Sahili Reha Midilli Caddesi üzerindeki 25 yataklı eski hastane binası , 11 Mart 2019 tarihinde Atatürk Mahallesi Değirmenlik Caddesi yakınlarındaki 50 yataklı, gerektiğinde 70 yatağa çıkarılabilecek yeni binaya taşındı.

8 bin 476 metrekarelik bir alan üzerine yapılan yeni hastane binası, 7 bin 423 metrekare kapalı alana sahip olan yeni hastanenin Doktor ve sağlık personeli kadroları ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda artırıldı.

Foça Eski Devlet Hastanesi yeni hastaneye taşındıktan sonra gerekli girişimlerde bulunulduğunu ifade eden Reha – Necla Midilli Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Foça Belediyesi MHP (Milliyetçi Hareket Partisi) Meclis Üyesi Osman Mert son günlerde basında çıkan haberler ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

Foça Eski Devlet Hastanesi binasının metruk halden çıkarılması için çalışmaları’nın titizlikle devam ettiğini ifade Osman Mert “ Yeni hastane binası yapıldıktan sonra Foça’nın en güzel yerindeki bu hastane eski binasının atıl durmaması ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğümüze gittik Eylül ayı 2019’du mevcut yerle ile ilgili Reha – Necla Midilli Vakfının bugüne kadar bu hastane binası için vermiş olduğu desteği de anlattık ve atıl durmamasını , çürümeye terkedilmemesi gerektiğini ve Foça’nın en önemli yerinin sahip çıkılması gerektiğini vurguladık . Bu süreç içerisinde maalesef ki eldeki imkanlar dahilinde kovid süreci , kovid döneminin yaşananları dolayısı ile sanırım bu saate kadar bugüne kadar çok fazla bir şey yapılamadığı anlaşılıyor biz devreye girdik İl sağlık müdürümüzle ve sağlık bakanlığımız vasıtası ile buraya neler yapılacağı ile alakalı araştırmamızı ve çalışmamızı başlattık. Bir tarafı ile Reha – Necla Midilli Vakfı , bir tarafı ile bizler , bir tarafı ile Foça severleri ile hastanemizin mevcut yerine sahip çıkacağız ve memleketimizin ve Foça’mızın faydasına en hızlı şekilde neler yapabiliriz ’in çalışmasını sonlandıracağız . Foça’nın bu en güzel yeri sahipsiz değildir, Foça halkı böyle güzel bir yerde her türlü hizmeti hak etmektedir. Bize düşen sorumluluk da bunu sonuna kadar takip edip sonuçlandırmaktır. “ dedi.