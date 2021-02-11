Muharrem İnce CHP ‘ den istifası sonra ilk kez HABERTÜRK ekranlarında . İstifasının perde arkası , yeniden Cumhurbaşkanı olma ihtimali nedir

Kuracağı partinin hedefleri ve yol haritası , hangi ittifaka daha yakın ? ittifak stratejisi nedir Mehmet Akif Ersoy ‘ un programında Nedir Ne Değildir de açıklıyor.

#NedirNeDeğildir’de bugün 11 Şubat 2021 tarihinde saat 21:00’de @ersoyakif1 moderatörlüğünde Gazeteciler @Nagehanalci, @Deniz_Zeyrek ve @sabansevinc2 soruyor; Muharrem İnce (@vekilince) yanıtlıyor