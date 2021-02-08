Eski CHP milletvekili Muharrem İnce, “CHP ile yollarımı ayırıyorum” diyerek partiden istifa ettiğini açıkladı.

“Teknolojiyi kullanarak, birazdan e-devletten CHP’den istifa edeceğim” diyen İnce, “Bunun gerekçesini de yazılı olarak göndereceğim” diye konuştu.

İnce, açıklamasından yaklaşık 2 saat sonra e-devlet üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi’nden resmen istifa etti

“BU ÜLKEDE ADALETİ TESİS EDECEĞİZ”

“Sayın Erdoğan niye istifa etmeli” diyen İnce, ekonomi rakamlarını işaret etti. İnce, “Görev sürenin yarısını devirdin, verdiğin hiçbir sözü tutamadın. Biz Türkiye’ye bir çıkış yolu yaratacağız, bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, yaptığımız her işte vicdan olacak, üretim olacak” diye konuştu.