Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Siirt’te partisinin İktidara Hazırlık Merkezini açtı.

Açılışın ardından kapalı salon toplantısında konuşan Genel Başkan Sarıgül, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Türkiye Değişim Partisi, binlerce renk denizidir, uzun bir yürüyüştür, tüm değerlerimizin ortak paydasıdır. Türkiye Değişim Partisi; uyumdur, ahenktir, huzurdur. Gücümüzü ortak tarihimizden, geleneklerimizden alıyoruz. Gücümüzü bu toprakların insan zenginliğinden alıyoruz, barış ve esenlikten alıyoruz. Kardeşlerim; ülkemizin her noktasında kültürler, birbirini yok etmeye çalışmamalıdır, kültürler birbirlerine alışmalıdır. Kültürler, mutlulukla, huzurla, sevgiyle beslemelidir. Siirt’te muhteşem kültür mozaikleri var, Siirt’teki bu kültür mozaikleri bütün ulusumuza örnek olmalıdır. Hiçbir kültür diğer kültür mozaiklerinin önüne engel koymamalıdır. Türkiye Değişim Partisi iktidarında, kültürler birbirlerine sevgi, barış, güzellik, kardeşlik katacaktır. Ülkemizde yurttaşlarımızın mutluluğunun önüne kim geçiyorsa, kültür mozaiklerine kim saygı duymuyorsa bütün politik tecrübemle onların karşısında olacağım.

Türkiye Değişim Partisi, herkesi barışa, özgürlüğe, demokrasiye davet ediyor.

Kardeşlerim, ülkemizde yaşayan herkesin diline, özgürlüklerine, dinine, tüm insan haklarına sahip olduğu, onuru ile yaşadığı gerçek bir demokraside unutmayalım çözülemeyecek sorun yoktur.

Türkiye Değişim Partisi, sorunları kardeşlik hukuku içerisinde çözmeye geliyor.

İKTİDAR VE MUHALEFET YAPAY GÜNDEMLE VAKİT GEÇİRİYOR

Gördüğümüz manzara çok açıktır; insanlarımız işsiz, halkımız mutsuzdur gittiğim her yerde büyük bir umutsuzluk, karamsarlık görüyorum geleceğe endişe ile baktığınızı biliyorum, soruyorum sizlere… Halinizden memnun musunuz? İşiniz gücünüz yerinde mi? Çocuklarınızın geleceği emniyette mi? Yüzünüz gülüyor mu? Mutlu musunuz? İşte ülkemizin içine düştüğü manzara bu! Ne yazık ki durum iyi değil, işler iyi gitmiyor ne yazık ki oy verip Ankara’ya gönderdiğiniz siyasetçiler iktidarı ve muhalefetiyle sorunlarınıza çözüm üretmek yerine yapay gündemlerle vakit geçiriyorlar.

ANKARA’DAKİ SİYASETÇİLERE SEYİRCİ KALAMAYIZ

Doğru siyaset boşa vakit geçirmek değil hizmet üretmektir; doğru siyaset laf üretmek değil, çözüm üretmektir. İşte biz… bugünkü yanlış siyaset anlayışının devamı için değil halkımıza hizmet etmek dertlerine derman olmak için yollardayız.

Ankara’daki siyasetçilere seyirci kalamayız. Çocuklarımızı mutsuz bir geleceğe mahkum edemeyiz. Halkımız bizden değişim bekliyor işte bunun için yollardayız.

UMUTLARINIZI SİYASİ ÇIKAR MALZEMESİ YAPMAYACAĞUZ

Sevgili kardeşlerim barış içerisinde konuşacağız, bizim konuşamayacağımız hiçbir konu yoktur kucaklaşamayacağımız hiç kimse yoktur çünkü bizim ötekimiz yoktur asla ötekimiz olmayacaktır! Ülkemizi içerde ve dışarda sorunsuz barış içinde kardeşlik hukuku temeliyle yönetmek ana prensibimizdir biz istiyoruz ki bayrağımız altında bu vatan toprağında herkes kardeş olsun ortak türkülerimizi birlikte söyleyelim barış içinde, güven içinde, varlık, bereket içinde ülkemize birlikte hizmet edelim.

Enerjimizi ülkemizin mutluluğu için birleştiriyoruz. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak sorunlarınızı, umutlarınızı siyasi çıkar malzemesi yapmayacağız başkalarının yaptığı gibi oy avcılığı yapmayacağız hiçbir ayrım yapmadan bütün kesimleri bir araya getireceğiz hudut ve bayrak birliği dışında her konuyu konuşacağız.

SİSTEMİN ADAMI DEĞİL, HALKIMIZIN EVLADI OLACAĞIZ

Siyasetçiler her seçimde size gelirler vaatlerde bulunurlar sonra Ankara’ya geri dönerler ve başka işlerle uğraşırlar bizler böyle siyasetçiler olmayacağız, biz bu siyaset anlayışını değiştireceğiz. Sistemin aksayan yönlerini düzelteceğiz tıkanan kanalları açacağız, siyaseti demokratikleştireceğiz, siyaseti halkımızla birlikte yapacağız. Sistemin adamı değil, halkımızın evladı olacağız bu ilkeden asla ve asla ayrılmayacağız.

TÜRKİYE DEĞİŞİM PARTİSİ DERTLERE DERMAN OLMAK İÇİN VAR

Türkiye Değişim Partisi demokrasi için var, Türkiye Değişim Partisi geçim sıkıntısı için var, Türkiye Değişim Partisi işsizlik için var, Türkiye Değişim Partisi tarımda üretim için var, Türkiye Değişim Partisi sanayimiz için esnafımız için var, Türkiye Değişim Partisi inançlara saygılı olmak için var, Türkiye Değişim Partisi ulusal birliğimiz için var, Türkiye Değişim Partisi bolluk bereket için dertlere derman olmak için var.

Değerli yurttaşlarım bu sorunlara çözüm bulmak gerekiyor sizleri bu sevgi yolculuğuna çağırıyorum, değişim için bütün kapıları çalın sevgi seli önünde durulmaz olacak Ankara’ya akacak… ülkemizde de sevgi ve barış kazanacak.

İKTİDARI DEĞİŞTİRMEYE GİDİYORUZ

Biz kararımızı verdik iktidarı değiştirmeye gidiyoruz vakit geçirmeye değil, laf üretmeye değil, sorunları çözmeye ve Türkiye’yi şahlandırmaya gidiyoruz. Halkımızın mutluluğu için bolluk ve bereket için ülkemizin kalkınması için değiştirmeye gidiyoruz ve inanıyorum ki bu değişimi mutlaka gerçekleştireceğiz.”