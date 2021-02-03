Türkiye Değişim Partisi, 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül liderliğinde kurulan Türk siyasi partisidir. Parti tüzüğüne göre resmî kısaltması “TDP”, simgesi Trakya ve Anadolu’yu simgeleyen iki kalpten ve iki kıtayı birleştiren bir yıldızdan oluşmaktadır.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biz ilk turda hiçbir parti ile seçime girme mantığını doğru bulmuyoruz. Biz en büyük ittifakı milletimizle yapacağız” dedi.

MUSTAFA SARIGÜL KONUŞMASI

Değerli kurucularım, değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Pazar günü yaptığım basın toplantısında son derece net, son derede anlaşılır bir şekilde, ülkemiz için somut çözüm önerileri sunmuştum. Bunlar geçirmekte olduğumuz zor süreçte öncelikle vatandaşlarımıza nefes aldıracak acil öneriler dizisiydi.

Bunlardan ilki; esnafımızı rahatlatmaya yönelikti. Kahvehaneler, lokantalar, restoranların açılması bu yöndeki ilk talebimizdi bu talebimizi konuyla ilgili herhangi bir ilerleme göremediğimizden yinelemek isterim.

Sanat emekçilerimizin bu süreçte desteğe ihtiyaçları olduğu ve bu konuda acil bir çözüm önerisi ortaya konulması gerekliliğini bir kez daha ifade etmek isterim.

Sokağa çıkma yasağı konusunda alınan kararların, sürdürülebilir olmasının göz önüne alınması ve bilimsel kriterler ışığında tekrar gözden geçirilmesi gerekliliğini vurgularım.

Ekonomik verileri altüst eden, vatandaşımızı madden ve manen yıpratan bu Covid-19 sürecinden ancak aklın ve bilimin ışığı ile korkmadan ve fakat tedbirlerimizi alarak, projeler üreterek çıkabileceğimize inanıyoruz. Bu noktada, vatandaşımıza nefes aldırabilecek destek projelerini ve ekonomiye can verecek somut projeleri bekliyor ve takip ediyoruz. Dün yapılan açıklamalar esnaflarımızı ve kamuoyunu maalesef tatmin etmemiştir. Özellikle gençlerimiz, işçi gençlerimiz, esnaf gençlerimiz, öğrenci gençlerimiz son derece mağdurdur. Gençlere doğrudan nakit para yardımı yapılmalıdır. Almanya somut olarak vatandaşlarına ciddi bir şekilde destek veriyor Almanya modeli Türkiye’ye uygulanmalıdır.

Türkiye değişim partisi olarak ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Gıda fiyatlarının yükselmesi bugüne kadar tarıma önem verilmemesinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye Değişim Partisi iktidarında, tarım sanayisi kuracağız, tarımı geliştiriceğiz, tarımı geliştirdiğimiz zaman enflasyon da düşer ülkemiz de kalkınır. Sadece tarımdan ve hayvancılıktan ülkemize ihracatta ciddi rakamlar kazandırırız. Rusya’dan buğday ithal eden Bulgaristan’dan saman ithal eden ülke olmayacağız!

Tarımı, sanayi olarak kabul edeceğiz, iktidarımıza ülkemizin her noktasında ekilip biçilmeyen toprak kalmayacak, orta ve uzun vadede yapılacakları biliyoruz. Projelerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Çözümlerimizi tek tek sizlerle paylaşacağız.

Ülke gündemimizde yer alan Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşananları hassasiyetle takip ediyoruz. Bu konuda görüşümüzü sizlerle paylaşmış ve “ülkemizin en önemli yükseköğretim kurumlarından biri olan Boğaziçi Üniversitesi’nin rektör atanması ile değil, dünya çapında başarıları ile konuşulmasının önemli olduğunu ve rektörlerini kendi seçmeleri gerektiğini belirtmiştik.

Ülkemizde “yeni anayasa yapma” konusu gündeme gelmiştir. 1982 anayasası bir darbe anayasasıdır. Arzu edilen, büyük bir toplumsal uzlaşma ile demokratik parlamenter sistemin yer aldığı, siyasi partiler kanununun yeniden değerlendirildiği, Türkiye milletvekilliğinin uygulandığı dar bölge seçim sisteminin tercihli oyun geçerli olduğu ekonomik ve sosyal hakların gözden geçirildiği, özgürlükçü, laik, evrensel hukuk kurallarına saygılı, cumhuriyetimizin kurucu değerlerine bağlı, demokratik bir anayasa yapılması Türkiye Değişim Partisi’nin kuruluş önceliğidir.

Ancak, senin anayasan benim anayasam olmaz, ülkemizin anayasası olur. Bu noktada Türkiye Değişim Partisi olarak, tüm siyasi partileri bir masanın etrafında toplamaya ülkemiz için demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmasına davet ediyoruz.

Tüm sivil toplum kuruluşlarını demokratik bir anayasa yapılması konusunda görüşlerini ve düşüncelerini kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum.

Ülkemizde, tüm görüşleri, kültür mozaiklerini, mutlu edecek demokratik bir sivil anayasa yapılması için Türkiye Değişim Partisi, üzerine düşen görev yetki ve sorumluluğun bilinci içinde olacaktır. Önümüzdeki günlerde bölge toplantıları yaparak kurucularımızın, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın bu konudaki görüş ve düşüncelerini oluşturmalarını illerindeki STK’larla ve yurttaşlarımızla görüşecek demokratik bir anayasa yapılmasına katkıda bulunmalarını arzu ediyoruz. Bu nedenle demokratik bir anayasa yapılması için Türkiye Değişim Partisi olarak önümüzdeki günlerde kurucular kurulumuzla yapılacağımız toplantıda partili arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz.