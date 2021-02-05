Adana Milletvekili İsmail Koncuk İyi Parti ile HDP arasındaki yakınlaşmadan şikayet ederek geçtiğimiz aylarda partisinden isitifa etmişti.

Kurucusu olduğu partiden ihraç edilen daha sonra mahkeme kararı ile ihracı bozulan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da partisinin politikalarından rahatsız olduğunu belirterek yeni bir parti sinyalini vermişti.

Ümit Özdağ ile yeni bir siyasi parti kurma hedefinde olan İsmail Koncuk, kuracakları parti ile ilgili İsmail Saymaz‘a açıklamalarda bulundu.

Özdağ ve Koncuk yeni parti kuruyor

İYİ Parti’den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, mahkeme kararıyla geri dönse de ne partinin WhatsApp grubuna eklendi, ne toplantılara davet ediliyor.

Genel Başkan Meral Akşener, Özdağ’a randevu bile vermedi.

Özdağ’ın çevresine şöyle dediği iddia ediliyor:

“İYİ Parti’de siyaset yapmam mümkün gözükmüyor. İYİ Parti’yi Türk milliyetçilerinin iktidar partisi olarak kurmuştuk. Kutuplaşmalardan birinin parçası haline geldi.”

Özdağ, şu günlerde Atatürk milliyetçiliği çizgisinde parti kurmak için hazırlıklarını yapıyor.

İyi Parti’den ayrılan Adana Milletvekili İsmail Koncuk da Özdağ ile hareket ediyor. Koncuk, “Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım” diyor. Koncuk, iki ittifaka da katılmak istemediklerini vurgulayarak, “Türkiye bunlara mahkum olmamalı” diye ekliyor.

HEDEF KARARSIZ ATATÜRKÇÜLER

Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitlenin olduğunu ve bunun için de bu boşluğu doldurmak lazım diyen Koncuk, şu ifadeleri kullandı;

“Evet partileşmek adına çalışma yapıyoruz. Ciddi sayıda bir kararsız milliyetçi ve Atatürkçü kitle var. Boşluğu doldurmak lazım. Türkiye bunlara mahkum olmamalı”