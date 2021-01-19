Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Süper Ligi’nin 18.Haftasında sahasında lig ikincisi Pınar Karşıyaka’yı konuk edecek. Mücadele 24 Ocak 2021 Pazar günü saat 13.00’te Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdüren Aliağa Petkim Spor, şampiyonlukta iddialı konumda bulunan rakibini yenerek çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.
Ligde iki maç eksiği bulunan Aliağa Petkim Spor 21 puanla 16.Sırada bulunurken, Pınar Karşıyaka ise 30 puanla 2.Sırada yer alıyor.
ING Basketbol Süper Ligi’nde 17. hafta geride kalırken istatistik liderlerinde sıralamalar belli oldu.
Aliağa Petkim Spor’da sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 16.4, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.6, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas ise 5.8 ortalamayla oynadı.