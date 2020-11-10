Dynabook, Dünyanın En Hafif Bilgisayarı

Dynabook Europe GmbH, 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilere sahip dünyanın en hafif, 13,3 inç, hem tablet hem dizüstü olarak kullanılabilen bilgisayarı.

dynabook, dünyanın en hafif, 13 inçlik ve 11’inci nesil ıntel işlemcili 2’si 1 arada bilgisayarı portégé x30w-j’yi duyurdu

Sadece 989 gram ağırlığındaki ikisi bir arada cihaz, Intel’in Evo™ platformu spesifikasyonlarını karşılamak üzere özel olarak sertifikalandırdı

35 yılı aşan mühendislik deneyiminin, en son Intel® teknolojisi ve 16 saate kadar pil ömrüyle birleştiği benzersiz bir ürün

Dynabook Europe GmbH, 11. Nesil Intel® Core™ işlemcilere sahip dünyanın en hafif, 13,3 inç, hem tablet hem dizüstü olarak kullanılabilen bilgisayarı Portégé X30W-J’yi duyurdu.

* Sadece 989 gram ağırlığındaki ikisi bir arada cihaz, Evo™ ile belirlenen pil ömrü, başlama süresi, Thunderbolt 4 ve Wi-F6’ya yönelik katı gereklilikleri karşılamakla kalmıyor. Bu gerekliliklerin daha fazlasını sunuyor.

Ayrıca, Intel’in en son Project Athena kıyaslamalarında en iyi mobil bilgi işlem deneyimi sunan cihaz oldu.

Portégé X30W-J, ince ve hafif tasarımıyla günümüz dünyasının mobil çalışanlarına eksiksiz bir araç seti sunuyor.

Hızlı ve odaklı

Intel’in 11. Nesil 10 nm dört çekirdekli Intel® Core™ i5 ve i7 işlemcilerinin yüksek performanslı 28W varyantlarıyla donatılan X30W-J, yüksek depolama ve bellek seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Cihaz, kesintisiz verimlilik için, 4266 MHz 32 GB’ye kadar çift kanallı LPDDR4x bellek ve ultra hızlı PCIe SSD depolama (1 TB’ye kadar) desteğine sahip.

Günümüzün giderek artan veri yoğun iş uygulamaları için ideal olan dönüşebilir cihazın, yeni nesil yüksek performans ve görsel deneyim sunan Intel® Iris® Xe ile desteklenen yapılandırmaları da bulunuyor.

Intel Client Computing Group Başkan Yardımcısı Josh Newman, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Portégé X30W-J, Intel® Core™ işlemci teknolojimizin ve Project Athena ile elde edilen deneysel yeniliklerin dynabook’un mobil bilgi işlem alanındaki uzmanlığıyla birleştiğinde nasıl dinamik bir kurumsal bir dizüstü bilgisayar ortaya çıkacağının en güzel örneği.

Intel® Iris® Xe teknolojisiyle desteklenen 11th Gen Intel® Core™ işlemcilerimiz, mobil iş kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu sektör lideri performansı ve ödünsüz deneyimi sunuyor.”

Siz hazırsanız Portégé X30W-J de hazır

16 saate kadar kullanım olanağı sunan yüksek kapasiteli pili sayesinde¹ kullanıcılar etraflarında priz olmasa dahi gönül rahatlığıyla çalışmaya devam edebiliyor. Dahası, hızlı şarj özelliği sayesinde pili 30 dakikada yüzde 40’a kadar şarj olabiliyor.

Anında açılma özelliği sayesinde, yüz ve parmak izi aktivasyonu ile cihaz bir saniyenin altında bir sürede hızla uyku modundan çalışma moduna geçebiliyor. X30W-J, fikirlerin yazıya dökülebilmesi için 5 farklı dönüştürme moduyla kolayca bir tablet haline gelebiliyor.

Windows Ink Workspace ve isteğe bağlı AES stylus kalemiyle kağıt ve kalemi aratmıyor. Kalem kullanıldığında, tuşlara yanlışlıkla basılmasının önlenmesi için klavye otomatik olarak devre dışı kalıyor.

Dynabook Europe GmbH Başkanı Ronald Ravel, yeni X30W-J ile ilgili şunları söyledi: “Intel’in yeni Evo™ spesifikasyonları, günümüz profesyonel iş dünyasının gereksinimlerinin karşılanmasında sektör açısından çok önemli bir dönüm noktası.

Inovasyonlara olan bağlılığımızı somut bir hale getiriyor. Portégé X30W-J, kullanıcılara ihtiyaç duydukları her yerde kesintisiz üretkenlik, yaratıcılık ve işbirliği için gereken her şeyi sağlayarak paylaşım felsefemizi hayata geçiriyor.”

Optimum bağlantı için tam donanımlı

Konu, günümüz mobil dünyasının hayati önem taşıyan konularından biri olan bağlanabilirlik olduğunda X30W-J hiçbir şekilde taviz vermiyor. Cihazda hızlı ve güvenilir kablosuz bağlantı için en son Intel® 802.11ax (WiFi 6) + BT 5.1 modülü bulunuyor. Hareket halinde bağlanabilirlik için cihazın isteğe bağlı LTE seçenekleri de bulunuyor.

Ayrıca, hızlı şarj olanağı sağlayan Thunderbolt 4 destekli iki USB-C bağlantı noktası bulunuyor. Buna ek olarak, çevre birimlere kolayca ve hızlı bir şekilde bağlanabilmesini sağlayan hızlı şarj ve Thunderbolt 4 destekli iki USB-C bağlantı noktası bulunuyor.

Cihaz aynı zamanda son dönemde hızla yaygınlaşan video konferansa yönelik gelişmiş özellikleriyle farklı konumlarda çalışan ekiplere mükemmel bir çözüm sunuyor. Ses iyileştirme için Dolby Atmos, harmon/kardon hoparlörleriyle yüksek ses kalitesi sağlarken, gürültü önleyici çift mikrofonuyla mükemmel bir deneyim sunuyor.

Web kamerası ve klavyenin üst kısmına yerleştirilmiş yansıma önleyici kaplamaya sahip 8 MP kamerasıyla kullanıcılara rakipsiz ses ve video deneyimi yaşatıyor.

Üstün tasarım özellikleri

Portégé X30W-J, mobil çalışmanın gerekliliklerini karşılayan tüm araçları içerecek şekilde, son derece taşınabilir olarak tasarlandı. Üstün kaliteli görünüme ve hisse sahip olan baştan tasarlanmış Mystic Blue kasası, 360 derece dönebilen yapısı ve dört tarafı da ince çerçevesiyle mükemmel bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Full HD Sharp IGZO mat dokunmatik ekranı, çok düşük güç harcamasıyla 460 NIT yüksek parlaklık sunuyor. AES kalem desteği, esnek ve etkileşimli bir deneyim sağlarken, Corning® Gorilla® Glass yapısı cihazın sağlamlığını en üst düzeye çıkarıyor.

Cihazın arkadan aydınlatmalı çerçevesiz klavyesi, daha önceki modele göre daha büyük tuşlarla (tuş başına 16×15 mm) donatılmış. “Cam hissi veren” Hassas Dokunmatik Yüzeyi (Precision TouchPad) veya isteğe bağlı parmak izi okuyuculu SecurePad, kullanıcıların en zorlu iş günlerinde bile rahatça çalışabilmelerine olanak tanıyor.

Zorlu koşullar için test edilen X30W-J, 17,9 mm magnezyum alaşımı kasasıyla çeşitli MIL STD 810G testlerini başarıyla tamamladı dynabook’un yeni ve geliştirilmiş Airflow soğutma sistemi ve yeniden tasarlanan plastik ayakları daha fazla soğutma ve stabilite sunuyor.

Kurumsal düzeyde güvenlik

X30W-J’in sadece dış kısmı değil aynı zamanda iç kısmı da çok dayanıklı olacak şekilde tasarlandı. Cihaz, Microsoft’un Secured-core PC ve bir dizi işletme düzeyi güvenlik gerekliliklerini de karşılıyor.

Cihaz, verilerin giderek daha sofistike bir hale gelen siber saldırganlardan korunabilmesi için dynabook’un özel BIOS’u, şifreleme, parmak izi ve yüz tanıma gibi güvenlik özelliklerini bir araya getiriyor. Tüm bunlar, web kamera kapağı ve güvenlik kilidi yuvası ile destekleniyor.