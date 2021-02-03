Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ tabletler

Samsung’un yeni amiral gemisi tabletleri Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ için yayınladığı One UI 3 güncellemesi, kullanıcıların Galaxy ekosistemi deneyimlerini kusursuz hale getiriyor. Bu güncelleme ile kullanıcılar bir dizi çok yönlü üretkenlik ve bağlanabilirlik özelliğinden faydalanabiliyor.

Samsung’un Galaxy Unpacked 2021 etkinliğinde duyurusunu yaptığı en son sürüm One UI 3 yazılım güncellemesiyle birlikte, Galaxy Tab S7 ve Galaxy Tab S7+ kullanıcıları tabletleriyle artık daha fazlasını yapabiliyor.

Bu tabletlerin kullanıcıları yeni çıkan Galaxy S21 Serisi ve Galaxy Buds Pro ile bağlantılı deneyimlerinin kapsamını da genişletebiliyor.

Cihazlarınız arasında daha kusursuz bir biçimde paylaşım yapabilirsiniz

Artık Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ ile Galaxy S21 Serisi cihazlarınız arasında her zamankinden daha kusursuz bir biçimde geçiş yapmanız mümkün. Örneğin, akıllı telefonunuzda kopyaladığınız metin veya görselleri, doğrudan Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazlarınıza veya tabletinizden kopyalayarak telefonunuza yapıştırabiliyorsunuz.

Ayrıca cihazlarınız arasında Samsung İnternet 13.0 tarayıcısı ile kesintisiz bir gezinti deneyimi yaşayabiliyor ve Samsung Notlar ile daha hızlı otomatik senkronizasyon deneyiminin keyfini çıkarabiliyorsunuz. Galaxy S21 cihazınızda gezinti yapmaya başladıktan sonra daha büyük bir ekrana geçmek istediğinizde bu özellikten faydalanabiliyorsunuz. Galaxy S21 Serisi cihazınızda bir web sayfasını görüntüledikten sonra Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazınızda “Son Kullanılanlar” butonuna basmanız yeterli oluyor. Menünün sağ alt köşesinde yer alan Samsung Internet ikonuna bastığınızda, en son erişim sağladığınız sayfa yükleniyor.

İkinci ekranla daha fazlasını yapabilirsiniz

Uzaktan çalıştığınızda veya kreatif bir işle uğraştığınızda bazen iki ekranı aynı anda kullanmak tek bir ekrandan daha iyi sonuçlar veriyor. Ekran alanınızı genişletmek için İkinci Ekran özelliğini kullanarak, dizüstü bilgisayarınızdan farklı modlarla Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazınıza bağlanabiliyorsunuz. Masaüstünü Genişletme modu, Windows bilgisayarınıza bağlanmanızı ve ekranların her birinde iki ayrı uygulama çalıştırmanıza olanak sağlıyor. Çoğaltma modu ise tabletinizde açık olan uygulama veya belgeleri, doğrudan dizüstü bilgisayarınızın ekranında paylaşmanızı ve yaptığınız herhangi bir değişikliği doğrudan ve hemen dizüstü bilgisayarınıza kaydetmenizi mümkün hale getiriyor.

Galaxy ekosisteminde kusursuz bağlantının keyfini çıkarın

Cihazlar arasında daha rahat bir klavye deneyimi için artık Kablosuz Klavye Paylaşımı özelliğini kullanarak Samsung Book Cover klavyenizi akıllı telefonunuza bağlayabiliyorsunuz. Bu klavyeyi tabletinize de bağlayarak iki cihaz arasında zahmetsizce geçiş yapmanız da mümkün oluyor. Buna ek olarak Samsung Book Cover klavyenizin dokunmatik yüzeyini kullanarak, tıpkı tabletinizde yaptığınız gibi akıllı telefonunuzu klavyenin imleciyle denetleyip yönetebiliyorsunuz.

Kablosuz kulaklık kullanıcıları, cihazlar arasında geçiş yaparken kulaklıkları bir cihazdan diğerine manuel olarak geçirmek zorunda kalmanın ne kadar zor olduğunu bilir. Samsung bu soruna Otomatik Geçiş özelliğiyle bir çözüm sunuyor. Bu özellik sayesinde, kablosuz kulaklık bağlantısını otomatik olarak cihazdan cihaza geçirerek, Galaxy Buds Pro’da dinlediğiniz her şeyin keyfini tüm Galaxy cihazlarınızda çıkarabilmenizi sağlıyor. Örneğin, Galaxy Tab S7 veya Galaxy Tab S7+ cihazınızda YouTube izlerken bir çağrı aldığınızda Galaxy Buds Pro kulaklıklarınız otomatik olarak telefonunuza geçiş yapıyor. Çağrıyı kulaklıkların üzerine bir kez dokunarak ya da akıllı telefonunuzun ekranındaki “Çağrı” butonuna basarak yanıtlayabiliyorsunuz.