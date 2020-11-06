NVIDIA A100 AWS’yi Piyasaya Sürüldü

Amazon Web Services’in ilk GPU örneği 10 yıl önce NVIDIA M2050 ile piyasaya sürüldü. O zamanlar, CUDA tabanlı uygulamalar , yapay zekanın yükselişi ve derin öğrenmenin hala bir yolu ile birlikte, öncelikle bilimsel simülasyonları hızlandırmaya odaklandı.

O zamandan beri AWS, K80 (p2), K520 (g3), M60 (g4), V100 (p3 / p3dn) ve T4 (g4) dahil olmak üzere kararlı bulut GPU bulut sunucularına ekledi.

Bugün genel olarak mevcut olan yeni P4d bulut sunucusuyla AWS, en yeni NVIDIA A100 Tensor Core GPU ile güçlendirilmiş bir başka cesur on yıllık hızlandırılmış bilgi işlemin yolunu açıyor .

P4d bulut sunucusu, makine öğrenimi eğitimi ve yüksek performanslı bilgi işlem uygulamaları için AWS’nin en yüksek performanslı, en uygun maliyetli GPU tabanlı platformunu sunar. Örnekler, varsayılan FP32 hassasiyetine kıyasla makine öğrenimi modellerini eğitme süresini FP16 ile 3 kata kadar ve TF32 ile 6 kata kadar azaltır.

Ayrıca olağanüstü çıkarım performansı sağlarlar. NVIDIA A100 GPU’lar geçen ay MLPerf Çıkarım testlerini taradı – CPU’lardan 237 kata kadar daha hızlı performans sağladı.

Her P4d bulut sunucusu, sekiz NVIDIA A100 GPU içerir ve AWS UltraClusters ile müşteriler, AWS’nin Elastic Fabric Adapter (EFA) ve Amazon FSx ile ölçeklenebilir, yüksek performanslı depolamayı kullanarak bir seferde 4.000’den fazla GPU’ya isteğe bağlı ve ölçeklenebilir erişim elde edebilir.

P4D 400Gbps ağ sunuyor ve bu şekilde NVIDIA teknolojilerini kullanan NVLink , NVSwitch , NCCLS ve GPUDirect RDMA ayrıca derin öğrenme eğitim iş yüklerini hızlandırmak için. EFA üzerindeki NVIDIA GPUDirect RDMA, verileri CPU ve sistem belleğinden geçmek zorunda kalmadan sunucular arasında GPU’dan GPU’ya geçirerek düşük gecikmeli ağ iletişimi sağlar.