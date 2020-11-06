XCOM 2 Collection bugün iPhone’lara geliyor

XCOM 2 Collection, 5 Kasım yani bugün itibariyle iOS platformuna geliyor. Kullanıcılar, App Store üzerinden oyunu indirebilecek.

Oyunu oynayabilmek için iPhone 7 Plus ve üzeri bir iPhone modeli yeterli. iPadOS için de yayınlanacak olan oyun, iPad Mini 5. jenerasyon ve üzeri modelleri destekliyor.

Oyunu indirmeden önce iOS güncellemesine dikkat etmelisiniz. XCOM2 Collection, iOS 13.1 ve üzeri iOS sürümlerinde sorunsuz çalışıyor. Oyunun kapladığı alan ise oldukça yüksek. Oyunu indirmek isteyenler, 8.5 GB dosya boyutuyla karşılaşıyor. Diğer bir deyişle, oyunu sorunsuz indirmek için iPad ya da iPhone’unuzda 18 GB boş alan bırakmanızda fayda var.



XCOM 2 Collection bugün iPhonelara geliyor



iPhone’lara bugün gelen XCOM 2 Collection, Android cihazlara da gelecek. Ancak oyunu geliştiren stüdyo olan Freal Interactive, Android için tarih paylaşmış değil ve bu yıl Android cihazlara oyunun gelmesi beklenmiyor.

XCOM 2: Uzaylılar dünyayı ele geçirdi. Uzaylılar, insanlara parlak bir gelecek sunulacağını vadedip, yeryüzünde yeni binalar yaptıkları sırada, diğer tarafta gizli işler yürütmektedirler. Uzaylı tehdidini ortadan kaldırmalı ve insanlığı kurtarmalısınız.

XCOM 2: War of the Chosen, Dünya bulunan uzaylı tehdidini yok etmek amacıyla yeni direniş gruplarının oluşturulduğu ADVENT mücadelesine yeni içerikler ekler. Direnişçilere karşı “Seçilmiş” adı ile yeni bir düşman, ortaya çıkıyor. Amacı ise Komutan’ı tekrar ele geçirmek. Bu eklentide, “Seçilmiş”e karşılık verebilen yeni Kahraman sınıfları, yeni düşmanlar, görevler, ortamlar ve derinliği arttırılmış stratejik oynanış bulunuyor.

4 Adet DLC Paket

Resistance Warrior Pack: Direniş savaşçıları birliklerinizi yeni kıyafet ve başlıkların yanı sıra özel zırh ve yüz kamuflajıyla özelleştirin. Kışlanızda yeni asker olarak eski savaştan sağ kurtulan bir kişinin kilidini anında açın.

Anarchy’s Children: Bu ek pakette XCOM askerlerinizin kullanabileceği 100’den fazla yeni özelleştirme bulunuyor. Bu yenilikler sadece kostümdür ve askerlere herhangi bir ekstra güç sağlamaz.

Alien Hunters: XCOM askerlerini yeni, etkileyici silah ve zırhlarla donatarak elit bir uzaylı avcı birliğine dönüştürün ve yeni uzaylı türü olan, birliğinizi bütün harita boyunca takip edecek Ruler’larla yüzleşeceksiniz.

Shen’s Last Gift: Başmühendis Lily Shen’in, ölmüş babasının gizemli son projesini arayışında birliğinize eşlik ettiği ADVENT’in “Lost Towers” tesisini araştırıyorsunuz. Güçlü yeni mücadele yetenekleri, strateji mekaniği ve özelleştirme seçeneklerine sahip yeni ve eşsiz bir asker sınıfını keşfedeceksiniz.