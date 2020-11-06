Xiaomi, Türkiye’nin en büyük akıllı telefon markası oldu

Küresel teknoloji lideri Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys’in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye’nin en çok satan akıllı telefon markası oldu.

Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti.

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk, ”Ürün geliştirme süreçlerimizde ve ilerlememizde sürekli görüşlerini bize bildiren Mi Fanlarımızın ve kullanıcılarımızın desteği olmadan bu noktaya gelmemiz mümkün değildi. Ayrıca bu noktaya gelmemizde büyük katkısı olan başta Türk halkı olmak üzere medyaya, kanaat önderlerine ve iş ortaklarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Xiaomi olarak bu yıl 10’uncu kuruluş yıldönümümüzü kutladık. Başarıya ulaşmamızda ve dünyanın neresinde olursa olsunlar herkese yenilikçi ürünler sağlama vizyonumuzu gerçekleştirmemizde büyük rol oynayan üç yol gösterici ilkemiz bulunuyor:

Araştırmalarımızdan ve inovasyonlarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz, herkese en yenilikçi teknolojileri sunmayı sürdüreceğiz.

En iyi fiyat/performans oranına sahip ürünler sunmaya devam edeceğiz.

En etkileyici ürünleri üretmeyi sürdüreceğiz

Canalys’in son araştırması, ilkelerimizin Türk tüketiciler tarafından benimsendiğini ve Xiaomi’nin pazara girişinin ardından 2 yıldan daha kısa bir sürede Türkiye’de bir numaralı akıllı telefon markası olduğunu gösteriyor.

Ne olursa olsun, teknoloji inovasyonlarının peşinde koşmanın Xiaomi’nin rekabet gücü için her zaman ön koşul olacağına inanıyoruz. Erişilebilir ve dürüst fiyatlarla harika ürünler sunmak en önemli stratejilerimizden biri olmaya devam edecek. En kaliteli ve etkileyici ürünleri geliştirmek bizim mühendislik kültürümüzün bir parçası.

Bu üç ilke, Xiaomi’nin kaliteli bir şekilde büyümesini sağlayacak ve önümüzdeki on yıl boyunca bizim manifestomuz olacak” dedi.

Xiaomi son olarak üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research’e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazanmıştı.