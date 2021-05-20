Youtube Para Kazanma 2021

Yurt dışındaki içerik üreticileri açıkladı: YouTube 100 bin, 1 milyon ve 150 milyon görüntülenmeye ne kadar para ödüyor?

100 bin, 1 milyon ve 150 milyon görüntüleme alan içerik üreticilerinini ne kadar kazandığını sizlerle paylaşıyoruz.

Influencerların en önemli gelir kaynaklarından biri olan YouTube‘un Partner Program’ı, videolara yerleştirilen reklamlar üzerinden içerik üreticilerin gelir elde etmesini sağlıyor. Google’ın reklamları videolara yerleştirme ve ödeme sürecinde videonun izlenme süresi, videonun uzunluğu ve izleyici demografisi gibi birçok faktörü göz önünde bulunduruyor.

Youtube Foça Ajans Kanalı ‘ youtube da izlenecek kanallar arasında Foça Ajans kanalı bulunuyor

Bu arada kanalında 1000 abonesi ve 4 bin izlemesi bulunan YouTube içerik üreticilerinin Partner Programına dahil edildiğini de hatırlatalım. Tanınmış YouTube içerik üreticileri ise gelirlerini arttırmak için birbirinden farklı stratejiler izliyor. Bazı içerik üreticileri Midroll reklamları tercih ederken, birçok influencer YouTube tarafından gelir elde etmemesi üzerine işaretlenmemesi için videolarında telifli müzikler kullanmaktan ve argo konuşmaktan kaçınıyor.

Geçtiğimiz yıllarda sizlere YouTube’daki içerik üreticilerinin videolar ve marka anlaşmalarıyla birlikte ne kadar gelir elde ettiğini aktarmıştık. Şimdi de 100 bin, 1 milyon ve 150 milyon görüntüleme alan içerik üreticilerinini ne kadar kazandığını sizlerle paylaşıyoruz.

100 bin görüntüleme: 500 dolar – bin dolar

8 yıl önce lisedeyken YouTube kanalını açan Natalie Barbu, bu işe bir hobi olarak başladı. Okuldan çıktıktan sonra evde moda ve güzellik hakkında videolar çeken Barbu, kısa sürede bu işten gelir elde etmeye başladı.

Şu anda 257 bin abonesi bulunan Barbu, haftalık olarak paylaştığı videolarda günlük deneyimlerini abonelerine aktarıyor. 100 bin görüntülemeye sahip 20’den fazla videosu bulunan Barbu, bu videoların 500 dolar ile 1000 dolar arası bir gelir elde ettiğini belirtiyor. Videoların elde ettiği gelir videoya eklenen reklam sayısına göre farklılık gösteriyor. Barbu, birkaç yıl önce çektiği ve 100 bin görüntülemesi olan bir videoya sadece tek bir reklam eklediği için o videodan sadece 100 dolar gelir elde etti.

Bu arada Barbu’nun iddiasına göre reklam verenlerin, vloglara kıyasla işle ilgili bilgilendirici videolara daha fazla ödeme yaptığını belirtelim. Aynı şekilde ödemeler, CPM oranlarına, mevsimsel dönemlere ve reklam bütçelerine bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.