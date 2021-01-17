Aliağa Uzun Yıllar Sonra Beyaza Büründü

İzmir’in Aliağa ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı eşsiz manzaralar ortaya çıkardı.

Uzun yıllar sonra kar yağışı alan Aliağa’nın dört bir yanı beyaza büründü. Lapa lapa yağan karın ardından beyaz bir görüntüye kavuşan kentte kar yağdığını gören çocuklar da büyük bir sevinç yaşadı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan vatandaşlar, sokağa çıkarak karın tadını çıkarıp kartopu oynadı.

Aliağa’da eşsiz manzaralar ortaya çıkaran kar yağışı Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Yeni Mahalle Kent Park, Mavi Bayraklı Ağapark Plajı başta olmak üzere Demokrasi Meydanı, Çamlık Mevki ve sahil bandında kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Öte yandan Aliağa Belediyesi ekipleri de kar yağışı boyunca vatandaşların zorluk yaşamaması için çaba sarf etti.