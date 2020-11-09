Astrolog Kenan Yasin Bölükbaşı, 9- 15 Kasım haftası için burçları bekleyen gelişmeleri yorumladı. Hafta boyunca dikkat etmeniz gerekenler neler? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bu hafta ne diyor? İşte, burcunuzun nasıl bir hafta geçirebileceğini merak edenler için 9 Kasım haftasına ait burç yorumları.

9-15 Kasım Haftası Burç Yorumları Bu hafta iyi niyet kazanıyor olacak ! Bu hafta önemli olanın mental olarak daha pozitif düşüncelere çekilmek.

Haftanın son günü sonbahar sabiti olan Akrep burcunun 23 derecelerinde Yeni Ay deneyimleyeceğiz. 11 Kasım’da Merkür Akrep burcuna geçiyor olacak. Düşünce kalıplarınızı kırarak yenilerine yol açmak isteyebilirsiniz. Ben demek yerine biz demeye başlayabiliriz. Kuşkucu ve şüpheci yaklaşımların yıpratıcı özellikleriyle yüzleşebiliriz. Hayatın sürekli olumsuz taraflarını görmek yerine, hayatınıza güzellik ve uyumu getirecek olan şeylerin listesini oluşturmak fayda sağlayabilir. Sanata çekilmek, sanatsal faaliyetlere katılmak etkili olabilir. Kötü enerjiyi üzerinizden atmak zihinsel anlamda da güven duygusunu doğurabilir.

15 Kasım’da Mars, Koç burcunun 15 derecelerinde direkt hareketine geçiyor olacak. İdeallerimiz ve inançlarımız doğrultusunda harekete geçebiliriz. Daha adil ve adaletli bir dünya için mücadele içerisine girebiliriz.

Bu hafta liderlik vasıflarınız ön planda olabilir. Daha neşeli başlayabiliriz haftaya. İçimizi ısıtan haberler alabiliriz. Doğayla iç içe olmak isteyebiliriz. Evcil hayvanlarımızın bakımlarını ele alabilir, geciken muayene ve aşılarını tamamlatabiliriz. Evimizde ya da çevremizde bulunan bitkilerin bakımını üstlenmek isteyebiliriz. Tüm bunları ele almak iyi gelebilir ve motivasyonumuzu arttırabilir.

Bu hafta sevgimizi vererek yaptığımız her iş bir gün filizleneceğinin bilincine varacağız. Küllerimizden doğmak isteyecek ve yakınlaşan bu soğuk kış aylarını tüm tedbirlerimizi alarak göğüsleyebileceğiz.

İkili ilişkilerinizde dengede kalmak fayda sağlayabilir. Kimilerimiz tutkularının mücadelesini verirken kimilerimizde hayatından çok fazla ödün verdiğinden dm vurabilir. Oysa sevmenin dili her şeye rağmendir. İşte sevgilerin en gerçeği. Tüm kusurlarına rağmen kabul ediyor ve seviyorsak doyuma ulaştık demektir. Kılık kıyafet yerine en çıplak haliyle yaşanan sevgiler kazanıyor bu hafta. Birilerini değiştirmeye çalışmak ya da “nasıl olsa değiştiririm ben onu” düşüncesi olan kişiler ve ilişkilerde tartışmalar söz konusu olabilir. Birlikte bir düzene oturtulan ilişkilerse küllerinden doğuyor olabilir.

Koç Burcu

Bu hafta kısa soluklu, size iyi gelebilecek zihinsel anlamda pozitif düşüncelere odaklanabileceğiniz ve tüm karanlık düşüncelerden uzaklaşabileceğiniz bir seyahat gündeminizde olabilir. Artık hayatınızda bir değişim süreci başlıyor ve çevrenizdeki fırsatların farkına varmanız çok önemli. Zorluklarla ve mücadelelerle geçen bir süreci arkanızda bırakmak üzeresiniz. İleriye doğru kendi iradenizle atılabilecek büyük adımlar size huzur getirebilir. Yeni fırsatları değerlendirirken korkularınızın olmaması kendinize tam anlamıyla güvenmeniz gerekebilir. Haftanın ilk gününde ikili ilişkileri vurguluyor gökyüzü. Dengede kalmak ve her iki tarafında ilişkide neler beklediğini sorgulamak çözüme kavuşturabilir. Merkür Akrep burcunda kalıplaşmış düşüncelerinizden uzaklaşmak faydalı olabilir. Kendinizle çatışmak yerine bu hafta akışta kalmayı deneyimleyebilirsiniz. Değer verdiğiniz eşiniz ve ortağınızla ilgili ilişkilerinizdeki sevgi terazinizde şaşmalar söz konusu olabilir ve sınanabilirsiniz.

Boğa Burcu

Bu hafta keyfi ve zamansız ayrılıklarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Bu durum can sıkıntısı yaratabilir. Bu ayrılık gerek duygusal dünyanızda gerekse arkadaşlık ilişkilerinizde meydana gelebilir. Ancak bu tarz durumlar söz konusu olduğunda dengede kalmak sizin için önemli olabilir. İkili ilişkilerinizde kusurları göz ardı etmek, yeniden bir araya gelmek gibi olumlu yönde değişimlerin ortaya çıkabileceği bir hafta geçirmenize vesile olabilir. Düşüncelerinizde, hayallerinizde ve hayata bakış açınızda tam anlamıyla yenilenmelerin ortaya çıkabileceği eski fikirlerin gidip yeni fikirlerin gelebileceği bir hafta geçirebilirsiniz. Bu değişime kendinizi hazırlamanızda fayda olabilir. Merkür akrep burcunda. Ortağınız ya da eşinizle aranızdaki ilişkiyi sorgulatabilir. Çalışma ortamınızda ekip arkadaşlarınızla yersiz çatışmalar söz konusu olabilir. Hizmetlilerimizle aramızda güven problemleri yaşanabilir. Evcil hayvanlarınızın sağlık kontrolleri ile ilgilenmek durumunda kalınabilir. İş yerinizde yurt dışı bağlantılı yapılacak olan sözleşmelerde pürüzler yaşanabilir konuyla ilgili inancınızı yitirebilirsiniz.

İkizler Burcu

Bu hafta kendinizi çok zor bir durum içerisinde bulabilirsiniz sevgili ikizler. Günlük yaşamınızda sizi zora sokabilecek olaylarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Müdahale etmeden beklemek faydalı olabilir. Düşüncelerinizi sakin, rahat bir şekilde ifade etmek, iyi niyetli ve anlayışlı yaklaşımlar sergilemeniz bu zorlukların üstesinden gelmenize kolaylık sağlayabilir. Bir ilişki, bir karar veya size yararı olmayan bazı fikirleri terk etmek isteyebilirsiniz. Bu süreçte fazla aceleci olmamak faydalı olabilir. Aşk ilişkinizde sevgi terazinizde şaşmalar söz konusu olabilir ve sınanabilirsiniz. Bereket kapılarınız bu hafta itibariyle aralanabilir.

Yengeç Burcu

Bu hafta verdiğiniz emeklerinizin karşılığını sabırlı bir davranış sergileyerek alabilirsiniz. Hayatınızda gelişmelerin yavaş bir şekilde gerçekleşmesi ve yoğun çalışma süreçlerinin açığa çıkması gibi durumlar söz konusu olabilir. Geleceğe dair kaygılarınızı bir kenara bırakarak küllerinizden yeniden doğmalısınız. Kendinizi geliştirmeye, olumlu ve yapıcı düşüncelere sahip olmaya odaklanacak olursanız, başarılı olacağınız bir hafta geçirebilirsiniz. Sabırlı kalarak gelişmeyi engelleyen kaygı ve korkulardan kurtulmanızda yarar olabilir. Merkür Akrep burcunda. Aşk ilişkilerinizde şüpheci yaklaşımlara dikkat!

Aslan Burcu

Bu hafta liderlik vasıflarınız ön planda olabilir. Yaşamınızın bütün alanlarında ivmesi artan enerjiler ortaya çıkabilir. Yaşamdan daha fazla keyif alacağınız ve memnuniyetinizin çok fazla olacağı bir hafta geçirmeniz söz konusu olabilir. İsteklerinize ve hedeflerinize ulaşmanız için maddi konularda rahatlamaların açığa çıkması söz konusu olabilir. Aklınızdaki kişi ile duygusal olarak yoğun bir biçimde yaşanacak bir ilişki, manevi dünyanızda çok fazla keyifli olmanıza sebebiyet verebilir. Merkür Akrep burcunda. Aile içindeki kök sorunları temelinden yok etmek üzerine konuşmalar gerçekleştirebiliriz.

Başak Burcu

Bu hafta duygusal hayatınızda ilk adımı atmanın sorumluluğunu sizin almanız gerekebilir. Mantığınızla hareket etmekten ziyade sevginizle hareket etmek kazandırabilir. Hayatınızda değişiklikler yaparken hızlı davranmanız gerekebilir. İşleri zamana bırakmak aksiliklerle karşı karşıya kalmanıza sebep olabilir. Soğukkanlı ve tedbirli hareket edeceğimiz bir hafta. Sezgileriniz ile almanız gereken kariyer ya da kendinizle ilgili kararların açığa çıkabilir. Güçlü bir yenilenme duygusu hissedebilirsiniz. Merkür Akrep burcunda. Yazılı sözleşme ve anlaşmalarda daha detaycı bir tutum içerisine girebiliriz.

Terazi Burcu

Maddi dünyanızda size yardımcı olabilecek ya da yol gösterebilecek insanlara karşı kendinizi açmanız gerekebilir. Çünkü bu dönem çevrenizdeki insanlar tarafından desteklenmeye ihtiyacınız olabilir. Maddi dünyanıza yönelik kararlar almadan önce, anlayışlı yaklaşımlarla problemleri çözme üzerine hareket edebilirsiniz. Değişimlere açık olmak verimli sonuçlar elde ettirebilir. İkili ilişkilerinizde; partnerinizi ya da iletişimde olduğunuz kişileri değiştirme çabasına girmeden, olduğu gibi kabul etmek rahatlatıcı olabilir. Merkür Akrep burcunda. Gelir gider dengenizi korumak, kişisel değerlerinizi korumakla eş değer olabilir.

Akrep Burcu

Bu hafta hayatınızın artıları ve eksileri üzerine çok fazla düşünebilirsiniz. Alınması gereken kararların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Korkularınızı ve umutlarınızı kadere bağlamış bir durumda olabilirsiniz. İsteklerinize adım adım ulaşabilmek için harekete geçmeniz gerekebilir. Size mutluluk getirebilecek gelişmeler, içinizi ısıtabilecek haberler ve daha pozitif duygular yaşamanız söz konusu olabilir. Merkür sizin burcunuzda. Motive olamamakla ilgili kök sorunlarınız üzerine eğilim gösterebilirsiniz.

Yay Burcu

Bu hafta aileden veya çok yakınlarınızdan gelebilecek parasal bir destek söz konusu olabilir. Elinize hiç beklemediğiniz bir anda toplu para gerebilir. Kendinize güvenerek hareket edebilir ve yeni girişimleriniz olabilir. Hayatınıza güzellik ve uyumu getirebilecek şeylere odaklanabilirsiniz. Bu hafta kendinizi başarılı bulabileceğiniz ve ağır bir yükten kurtulacağınız bir hafta geçirmeniz söz konusu olabilir. Merkür Akrep burcunda. Tek bir konu üzerine odaklanabilir ve o konuya takıntı geliştirebilirsiniz. Konuşarak ifade edemediğiniz noktalarda yazarak ifade etmeyi deneyimleyebiliriz.

Oğlak Burcu

Bu hafta sahip olduklarınızı korumak için çok fazla savaşabilirsiniz. Mücadeleli geçecek bir hafta geçirmeniz söz konusu olabilir. İş hayatınızda bıkmadan ve sürekli çaba harcamak durumunda kalabilirsiniz. Rekabet etmek; engeller ve sorunlar karşısında yılmadan çaba harcamak her ne kadar yorucu olsa da başarı elde etmeniz söz konusu olabilir. Sevginizi vererek yaptığınız her iş filizlerini verebilir. Merkür Akrep burcunda. Arkadaşlık ilişkileri ve sosyal çevrenizde şüpheci yaklaşımlarınızda artık olabilir. Kontrol altına almak faydalı olabilir.

Kova Burcu

Bu haftaya neşeli başlamanız söz konusu olabilir. Ancak hafta ortası itibariyle kendinizi olumsuzluk, sıkıntı ve umutsuzluk duygusu içerisinde hissedebilirsiniz. Zaman zaman uyku problemi yaşayabileceğiniz ve kendinizi tedirgin hissedebileceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Aynı zamanda hayatınıza dair korkuların aşılması, mental olarak daha pozitif düşüncelere sahip olacak olursanız içinde bulunacağınız ruh halinden kurtulabilirsiniz. Merkür Akrep burcunda. Otorite figürleri ile hedefleriniz ve kariyerinizle ilgili daha detayda konuşma isteği içerisine girebilirsiniz.

Balık Burcu

Bu hafta duygusal açıdan isteklerinizin, hayalini kurmuş olduğunuz mutluluklarınızın ortaya çıkması söz konusu olabilir. Rahat bir hafta geçirebilirsiniz. Eğer bir beraberliğiniz varsa ciddi bir konuşma, ciddi bir teklif alabilirsiniz. Eğer duygusal hayatınızda birisini bekliyorsanız bu hafta müjdeli bir haber alabilirsiniz. Kendinizi huzurlu ve mutlu hissedebilirsiniz. Hayatın sürekli olumsuz yönlerini değil de olumlu yönlerini keşfedebileceğiniz bir hafta geçirebilirsiniz. Merkür Akrep burcunda. Kendinizi bir anda daha derinde ve detayda hayatın anlamını sorgularken bulabilirsiniz.