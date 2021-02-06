Bu haftanın ana gündeminde 11 Şubat akşam saatlerinde gerçekleşecek yeniay olacak. Kova yeniayı ile bazı durumlarda kapanış ve yeniden başlama enerjisiyle ilerleyeceğiz

Pazartesi gününe başlarken Ay Oğlak burcunda transit ediyor olacak. Ciddiyetle, sorumluluk sahibi yaklaşımlarımız gündeme gelecektir. Aynı zamanda her durumu aşırı analiz etme isteği artabilir.

Sabah saatlerinde Ay Chiron açısıyla duygusal hassasiyetler yaşanabilir bu süreçte başkalarına yardım

Sabahın ilerleyen saatleri Ay Uranüs üçgen açısı ile harekete geçirici etkiler var. Değişik farklı olan konular ilgimizi çekebilir.

Öğleden sonra saat 16:47 de Merkür Güneş kavuşumu ile düşüncelerimizi özgürce aktaracağımız durumlar gerçekleşecektir. Ancak yeniliğe başlamak için verimli etkilerde olunmayacak.