İzmir’i sel vurdu: Dereler taştı, araçlar sular altında kaldı.

İzmir son dönemin en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. İzmir’de 8 saatte metrekareye 120 kilogramın üzerinde yağış düştü. Dereler taştı, sel önüne kattıysa sürekledi.

Valilikten yapılan son açıklamada kamu çalışanlarının bir gün izinli olduğu duyuruldu. Açıklamada, “Değerli İzmirliler

Öncelikle yaşanan afet dolayısıyla geçmiş olsun. Yağışlar yer yer şiddetli olmak üzere yarın sabaha kadar devam edecek. Trafik kısmen rahatlamakla birlikte açılamayan noktalar bulunmaktadır.

Bu sebeple kamu çalışanlarının idari izni tüm güne uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.