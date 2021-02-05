Kadın İtfaiyeciler Zorlu Görevlere Hazır. Antalya merkezde ve ilçelerde gece gündüz hizmet veren Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkalığı, İtfaiyecilik Bölümü ve Sivil Savunma Meslek Yüksek Okullarından mezun olan 100 itfaiye eri görevine başladı. Zorlu sınavlar ve mülakattan başarıyla çıkan 6 kadın itfaiyeci de erkek meslektaşlarıyla birlikte oryantasyon eğitimi alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ndeki kadın itfaiyeci sayısı yeni erlerin katılmasıyla 21’e yükseldi.

“ZORLU EĞİTİM SÜRECİ”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hürriyet İtfaiye İstasyonu’nda mesailerine başlayan kadın itfaiyeciler; teknik itfaiye eğitimi, ekipman kullanımı, yangın ve kurtarma eğitimi, hortum toplama, ilk yardım, araç ve teçhizat kullanımı gibi genel itfaiyecilik faaliyetleri konusunda eğitimler alarak görevlerine hazırlık yapıyor. Eğitimleri sırasında gösterdikleri başarıyla göz dolduran kadın itfaiyeciler, kadınların her mesleği yapabileceğini kanıtlıyor.