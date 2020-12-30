Youtube kanalımızda anket yaptık hala devam ediyor … Bulunduğunuz Şehirdeki (İlçe) Belediye Başkanının TAHSİL / EĞİTİM Durumu Nedir ? diye sorduk
Ankete Katılmak İçin Tıklayınız : Belediye Başkanı Eğitim / Tahsil Durumu Anketi
|Türkiye Geneli Belediye Başkanı Tahsil Durumu
|%
|Hiç Tahsili Yok
|%15
|İlköğretim Mezunu
|%10
|Lise Mezunu
|%13
|Üniversite ( Ön Lisans / Fakülte ) Mezunu
|%63
Anket Hala Devam etmektedir 1 günlük sonuçlar yukarıdaki gibidir. Türkiye genelinde YOUTUBE üzürinden yapılan ankettir.