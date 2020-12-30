Bulunduğunuz Şehirdeki (İlçe) Belediye Başkanının TAHSİL / EĞİTİM Durumu Nedir ?

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Youtube kanalımızda anket yaptık hala devam ediyor … Bulunduğunuz Şehirdeki (İlçe) Belediye Başkanının TAHSİL / EĞİTİM Durumu Nedir ? diye sorduk

Ankete Katılmak İçin Tıklayınız : Belediye Başkanı Eğitim / Tahsil Durumu Anketi

Türkiye Geneli Belediye Başkanı Tahsil Durumu%
Hiç Tahsili Yok%15
İlköğretim Mezunu%10
Lise Mezunu%13
Üniversite ( Ön Lisans / Fakülte ) Mezunu%63
Anket Tablosu

Anket Hala Devam etmektedir 1 günlük sonuçlar yukarıdaki gibidir. Türkiye genelinde YOUTUBE üzürinden yapılan ankettir.

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