Esra Erol’da Nilüfer, Mevla ve Salih’a saldırdı

Esra Erol’da Mevla, Nilüfer, Salih olayında son durum! Mevla ne karar verdi, Salih’i affetti mi?

Esra Erol’un programına çıkan anne Hayriye Uysal, 19 yaşındaki kızı Nilüfer’i aradığını açıklayarak, Nilüfer’in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya isimli kişiyle yaşadığını belirtip yardım istedi.

Sevgilisi ve nikahlı eşiyle birlikte yaşayan Salih Kaya Esra Erol’un programına konuk oldu.

Programa katılan Salih Kaya ise anlatılanları doğrulayarak Nilüfer’in sevgilisi olduğu ve eşiyle birlikte aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.

Esra Erol “Bu aşk değil sapkınlık” dediği Salih Kaya’yı “Defol” diyerek kovmuştu.