Kadına yönelik şiddet alanında mücadele 10 tasarımcı kadın bir araya geldi

Kadına yönelik şiddet alanında mücadele eden Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı bu yıl 30. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Mor Çatı’nın 30. yılı için Mor Çatı gönüllüsü Deniz Marşan’ın çağrısıyla 10 tasarımcı kadın bir araya geldi.

Tasarımcılar Mor Çatı ile dayanışma kurmak ve kadına yönelik şiddetle mücadeleye destek olmak için tasarımları ile tişört projesine dahil oldular.

Ayşe Deniz Yeğin, Deniz Marşan / Direct Message, Dilara Fındıkoğlu, Eda Güngör / Museum of Fine Clothing, Mehtap Elaidi, Meltem Özbek, Özlem Ahıakın, Simay Bülbül, Şansım Adalı / Sudi Etuz ve Zeynep Tosun’un tasarımcıları ile 10 farklı tişört üretildi.

Tişörtlerin tanıtımına destek olmak için Başak Dizer, Cansu Tosun, Cemre Ebuzziya, Didem Soydan, Dilan Deniz, Ezgi Mola, İrem Sak, Meriç Aral, Nurgül Yeşilçay ve Şebnem Bozoklu tasarımları giydi.

Fotoğraflarını Mor Çatı için Elle dergisi yayın direktörü Zeynep Üner’in çektiği tişörtler Mor Çatı web sitesi, Hepsiburada ve Morhipo’da satışta olacak.

Mor Çatı 30 yıldır kadına yönelik şiddete karşı yürüttüğü mücadeleyi ve Mor Çatı dostlarının dayanışması sayesinde kurduğu kadın dayanışma ağını güçlendirmek için sizlerin de desteğine ihtiyaç duyuyor.

Mor Çatı ürünlerini alarak veya Mor Çatı’ya düzenli destek olarak siz de bu dayanışma ağının bir parçası olabilir, kadınların ve çocukların şiddetten uzak hayatlar kurmalarına katkı sunabilirsiniz.