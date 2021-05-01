İspari Foça’da karagöz balığının bir yakın akrabası ispari. İsparoz, isparya ve tabii ki ispari isimleri ile tanınır. Bu günlerde yumurtalı olan balık Foça’da çok popüler. Tam mevsimidir

3 nesildir balıkçılık yapan ailenin ferdi olan Yıldırım Kıbrıslı arkadaşı Kaya Çakmak ile Foça sahilinde her sabah balık satar.

Kıbrıslı İsparoz balığı nasıl pişirilir, anlattı.

Foça’da Yumurtalı İsparoz bolluğu

Bizde birkaç yapılış şekli vardır: Bir tanesi tabiri caizse “Boklu Kebap” derler çok popülerdir…Yani İsparoz yıkamadan içini bile temizlemeden direkt ızgaraya hatta ustalar direkt közün üstüne atar…Veya fırına yağlı kağıt konur az yağlanır balıklar fırına atılır arada çevrilir .Piştiğinde tabağa alınır üst dikenleri el yordamıyla hemen çıkar .Daha sonra üstten parmakların yardımıyla bir lokma koparılır, deri atılır içindeki et yenir…

Foça’da Yumurtalı İsparoz bolluğu

Diğer yöntemde iyice temizleyip suyunu aldıktan sonra; çok az zeytinyağı+ yarım limonun suyu ile güzelce marine edilir …Aşağı yukarı 2 saat kadar bu sosun içinde dinlendirirler…

Sonra (Burası biraz beceri işidir) direkt zeytinyağında tavada kızartırlar. Beceremem diyenler mısır ununa bulayıp öylece kızartır…

Balık yumurtası faydaları nelerdir? İçerisinde yüksek miktarda protein bulundurmaktadır. İçerdiği yüksek besin değeri ile enerji verir.

Deri dayanıklılığını arttırır. A vitamini sayesinde yaraları iyileştirir, cildi yeniler.

Foça’da Yumurtalı İsparoz bolluğu

Yüksek miktarda B12 kaynağıdır. Zihni açıcı etkiye sahiptir. D vitamini ile kemiklerin gelişmesini ve güçlenmesini sağlar.

Balık yumurtasının protein değeri oldukça yüksektir, B12, B6, PP, C, A vitaminleri ile deniz tuzu içeren değerli bir besindir.

Afiyet olsun deneyin diyerek sözlerini bitirdi