Foça ve yeni foça gezilecek yerler , foça gezi rehberi – izmir. İzmir’in kuzeyinde yer alan ve muhteşem doğasının yanı sıra mitolojik öyküleri ile de ön plana çıkan Foça, kentin en sevilen sahil kasabalarından biridir. Eski Foça’da neler yapabilirsin? Foça gezilecek yerler- Eski Foça. Sahil şeridine kurulmuş iskelelerden tüm gün denize girebilir

İzmir merkezden yaklaşık 1 saatlik karayolu yolculuğu ile kolaylıkla ulaşabileceğiniz bu sahil kasabasında Foça Otelleri ile son derece keyifli bir şekilde zaman geçirebilirsiniz. Bu tatil beldesinde Akdeniz iklimi hakim olduğu için yılın dilediğiniz herhangi bir zamanında gezmek için tercih edebileceğiniz lokasyonlarda biri olduğunu belirtelim.

Peki, rotanızı bu beldeye çevirdiğinizde gezebileceğiniz nereler var? Foça hakkında en çok merak edilenleri hemen sizlerle paylaşıyoruz.