İzmir Foça’ da Gezilecek Yerler ve İzmir Foça Sahilleri ile Tarihi Mekanları. Tatil ve turizm için foça ya gidilir mi ?

Yeni Foça, İzmir’e 80 Km uzaklıkta bulunan kendi ruhunu yansıtan ve özgünlüğünü şimdilik koruyan tatlı bir kasaba. Yeni Foça büyük bir koydan oluşuyor. … Yeni Foça her ne kadar yazlık bir belde olarak nitelendirilse de yaz – kış keyifli vakit geçirebileceğiniz bir yer.

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Yenifoça ya da Yeni Foça, (eski adıyla Nea Phocaea) İzmir’in Foça ilçesinde bir yerleşim yeridir.

Yenifoça, İzmir şehir merkezinin 80 km. kuzey-kuzeybatısında, Foça ilçe merkezinden 20 km. uzaktadır. Foça ilçe merkezi, karışıklık oluşmasını önlemek için yöresel olarak Eskifoça adıyla anılır.

Yenifoça, bir liman etrafına kurulmuş küçük bir sahil kasabasıdır. Araka sokakları tarihi Osmanlı ve Rum evleriyle doludur. Son yıllarda kasaba, Özellikle İzmir il merkezinin sakinleri arasında yazlık ev arayanlar arasında çok popüler olmuş, bu nedenle emlak ajanslığı önemli ölçüde gelişmiştir.