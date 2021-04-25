Foça gezi rehberi , Taş Ev Restorasyonu Nedir. Taş ev nasıl olur , foça taş evleri. foça taş ev . Foça’nın simgesi taş evlerin yapımında kullanılan, “Foça Taşı” (Lithos Phokaikos) Foça’ya özgü, işlenebilen bir taştır. Antik dönemlerden beri kullanılmaktadır.

Yerel dokuyu çok iyi yansıtan değerli, dayanıklı, uzun ömürlü, özgün ve sağlıklıdır. Foça dağlarından çıkarılır, ilk çıkarıldığı an yumuşak olduğundan kolayca işlenir ve zaman geçtikçe sertleşme özelliği taşır… Ponza taşına benzer, gözenekli ve yontulabilir bir dokusu vardır. Taş evler yazın serin, kışın sıcak olur