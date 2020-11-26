HALK BELEDİYEYİ ŞİKAYET ETTİ BAKANLIK ÇALIŞMAYI DURDURDU

Kültür Bakanlığı Foça ‘ nın Tarihini Kurtardı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Foça Belediyesi’nin efsaneye konu olmuş kara taşları sökmesini durdurdu.

Bakanlık, müze denetiminde yapılması gereken altyapı çalışmalarında belediyenin kurul kararına aykırı davrandığını, kara taşların eskisi gibi döşenmesi gerektiğini açıkladı.

Foça’da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu İZMİR’in Foça ilçesinde kent içi yollarda yapılan ve tartışmalara neden olan yeni taş döşeme çalışmaları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durduruldu.

Foça’da kara taşların sökülmesini Koruma Kurulu durdurdu

İZMİR’in Foça ilçesinde kent içi yollarda yapılan ve tartışmalara neden olan yeni taş döşeme çalışmaları İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından durduruldu.

Karara gerekçe olarak ise yapılan uygulamanın Koruma Bölge Kurulu kararı kapsamı dışında ve karar eki projesine aykırı olarak gerçekleştirilmesi gösterildi.

Foça’da geçen 18 Kasım’da Reha Midilli Caddesi’nin Demokrasi Meydanı’nın güneyindeki bölümünde içme suyu şebekesi çalışması birlikte başlatılan yeni taş döşeme çalışmaları tartışmalara neden oldu.

Yoldaki bazalttan büyük boy parke taşları kepçeyle sökülüp, ağır ve iri kaldırım taşları kaldırılarak yerine ‘Bergama taşı’ olarak bilinen daha küçük kesme taşlarla kaplanmaya başladı.

Belediyenin yoldaki bu taşları söküp yenileri ile değiştirmesi Foçalıları ikiye böldü.

Bazı vatandaşlar ilçenin ünlü ‘kara taş’ efsanesiyle özdeşleştirdikleri taşların kent kimliği açısından önemli olduğunu ve yerine tekrar döşenmesini isterken, bazıları ise buradaki taşların tarihi bir değeri olmadığını belirterek yenileme çalışmalarını destekledi.

Tartışmamaların ardından konu ile ilgili olarak bazı vatandaşlar şikayetçi oldu, Foça Belediyesi yetkilileri de itiraz konularının ve işin yapıldığı haliyle değerlendirilmesi için Koruma Kurulu’na müracaat edileceğini ve tekrar onay alınacağını belirtti.

ÇALIŞMALAR DURDURULDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı konuya dahil olarak Foça Belediyesi’nin çalışmasını durdurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Koruma Bölge Kurulu kararına aykırı olarak yürütülmekte olan uygulamaların, can ve mal emniyetinin sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak derhal durdurulması ve konu Koruma Bölge Kurulu’nda değerlendirilinceye kadar alanda hiçbir fiziki ve inşai müdahalede bulunulmaması hususu ilgililerine bildirilmiştir. Habere de konu uygulama esnasında İzmir 2 Numaralı KVKBK’nun 11.06.2020 tarihli kararı eki yol düzenleme projesine aykırı olarak, açık gri renkli, düzenli granit küp taş kullanıldığı Müze Müdürlüğü’nce tespit edilmiştir. Konu Koruma Bölge Kurulu’nun önümüzdeki haftalarda gerçekleştirilecek ilk toplantısında değerlendirilecektir.”

YAP-BOZ! (Mehmet Karabel – Gazeteci Yazar)

Eskiler, her ne kadar “Taş yerinde ağırdır” dese de…Bu kıymetli sözü…Dibine kadar idrak edebilmek için…Hiç kuşkusuz minicik bir “taş parçası”nı bile…Kalplerde kutsamak gerekir…Yani…Yaşadığın yerdeki tek çakıl taşı bile “kıymetlin” olacak…Oluyor mu?

Ne gezer…Tarih’ten bile ders almıyoruz…

Bak, mesela…İzmir’in, güzeller güzeli ilçesinin güzelim “Sevgi Yolu”nda…(Gidenler, piyasa yapanlar iyi bilir; Reha Midilli Caddesi yani…)

Birkaç gün önce…İçme suyu şebekesi yenileme çalışması başladı…İddiaya göre…En az 60-70 yıllık kara taşlar…Koruma Kurulu’nun izni olmadan söküldü…Foça ayağa kalktı…Vatandaş doğal olarak acayip tepki gösterdi…