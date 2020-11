Hande Yener Ekim’i zirvede kapattı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da Ekim ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı.

Yerli sanatçılar ve albümler kategorilerinin zirvesinde Carpe Diem isimli yeni albümüyle Hande Yener var.

Türk Telekom’un genç ruhlu dijital müzik platformu Muud’un Ekim ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da geçen ay en çok dinlenen sanatçı Hande Yener oldu.

Albüm kategorisinin zirvesinde ise Yener’in 10 şarkıdan oluşan 14’üncü stüdyo albümü Carpe Diem yer aldı. Synth-pop, house, R&B ve elektronik türlerini başarıyla harmanlayan Carpe Diem, Ekim ayı içinde çıkış yakalayarak Yener’i Muud listelerinin zirvesine taşıdı.

Kördüğüm rekora koşuyor

En çok dinlenen albümler listesinde Yener’in Carpe Diem albümünü Sibel Can’ın Hayat ve Eypio’nun Urgan albümü takip ediyor. Muud’da geçen ay en çok dinlenen yerli single’lar kategorisinin ilk sırasında, yayınlandığı günden bugüne dinlenme rekorları kıran, Tuğçe Kandemir’in seslendirdiği Kördüğüm isimli parça var. Kördüğüm’ü, Didomido ile Eglo G’nin parçası Nimet izlerken, ardından Gülşen ile Edis’in vokalliğindeki Nirvana geliyor.

Billie Eilish zirveden inmiyor

En çok dinlenen yabancı sanatçılarda Ekim ayında ödül rekortmeni Billie Eilish ilk sırayı alırken, onu Ariana Grande ve INNA takip ediyor. Yabancı Albümler kategorisinin zirvesinde ise Astrid S’nin 10 şarkılık Leave It Beautiful albümü bulunuyor. İkinci sıradaki NK’in Ecléctica albümünü The Weeknd’in After Hours isimli albümü izliyor. Muud’un Ekim ayında ‘En Çok Dinlenenler’i şöyle sıralanıyor:

Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar

Hande Yener

Ziynet Sali

Hadise

Oğuzhan Koç

Gülşen

Edis

Berkay

Zeynep Bastık

Bilal Sonses

Tuğçe Kandemir

Muud en çok dinlenen yerli albümler

Hande Yener – Carpe Diem

Sibel Can – Hayat

Eypio – Urgan

Gazapizm – HİZA

Merve Özbey – Devran

Betül Demir – Akustika

Murda & Ezhel – Made In Turkey

Mabel Matiz – Maya

Ceza – Suspus

Ufuk Beydemir – Sevda Gibi

Muud en çok dinlenen yerli single’lar

Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu – Kördüğüm

Didomido – Nimet (feat. Eglo G)

Gülşen, Edis – Nirvana

Hadise – Küçük Bir Yol

Ziynet Sali – Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyon)

Zeynep Bastık, Emir Can İğrek – Dargın

İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler

Ece Mumay – Galaksi

Bilal Sonses – Çat Kapı

Zehra – Cennetten Çiçek

Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar

Billie Eilish

Ariana Grande

INNA

Astrid S

LP

The Weeknd

Lana Del Rey

NK

Rihanna

Bon Jovi

Muud en çok dinlenen yabancı albümler

Astrid S – Leave It Beautiful

NK – Ecléctica

The Weeknd – After Hours

INNA – Nirvana

MERO – UNIKAT

Major Lazer & Diplo – Music is the Weapon

Norah Jones – Pick Me Up Off The Floor

Bon Jovi – 2020

Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?

Taylor Swift – folklore

Muud en çok dinlenen yabancı single’lar