Hande Yener Ekim’i zirvede kapattı

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’da Ekim ayının en çok dinlenenler listesi açıklandı.
Yerli sanatçılar ve albümler kategorilerinin zirvesinde Carpe Diem isimli yeni albümüyle Hande Yener var.
Türk Telekom’un genç ruhlu dijital müzik platformu Muud’un Ekim ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı. Güncel ve zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud’da geçen ay en çok dinlenen sanatçı Hande Yener oldu.
Albüm kategorisinin zirvesinde ise Yener’in 10 şarkıdan oluşan 14’üncü stüdyo albümü Carpe Diem yer aldı. Synth-pop, house, R&B ve elektronik türlerini başarıyla harmanlayan Carpe Diem, Ekim ayı içinde çıkış yakalayarak Yener’i Muud listelerinin zirvesine taşıdı.
Kördüğüm rekora koşuyor
En çok dinlenen albümler listesinde Yener’in Carpe Diem albümünü Sibel Can’ın Hayat ve Eypio’nun Urgan albümü takip ediyor. Muud’da geçen ay en çok dinlenen yerli single’lar kategorisinin ilk sırasında, yayınlandığı günden bugüne dinlenme rekorları kıran, Tuğçe Kandemir’in seslendirdiği Kördüğüm isimli parça var. Kördüğüm’ü, Didomido ile Eglo G’nin parçası Nimet izlerken, ardından Gülşen ile Edis’in vokalliğindeki Nirvana geliyor.
Billie Eilish zirveden inmiyor
En çok dinlenen yabancı sanatçılarda Ekim ayında ödül rekortmeni Billie Eilish ilk sırayı alırken, onu Ariana Grande ve INNA takip ediyor. Yabancı Albümler kategorisinin zirvesinde ise Astrid S’nin 10 şarkılık Leave It Beautiful albümü bulunuyor. İkinci sıradaki NK’in Ecléctica albümünü The Weeknd’in After Hours isimli albümü izliyor. Muud’un Ekim ayında ‘En Çok Dinlenenler’i şöyle sıralanıyor:
Muud en çok dinlenen yerli sanatçılar
- Hande Yener
- Ziynet Sali
- Hadise
- Oğuzhan Koç
- Gülşen
- Edis
- Berkay
- Zeynep Bastık
- Bilal Sonses
- Tuğçe Kandemir
Muud en çok dinlenen yerli albümler
- Hande Yener – Carpe Diem
- Sibel Can – Hayat
- Eypio – Urgan
- Gazapizm – HİZA
- Merve Özbey – Devran
- Betül Demir – Akustika
- Murda & Ezhel – Made In Turkey
- Mabel Matiz – Maya
- Ceza – Suspus
- Ufuk Beydemir – Sevda Gibi
Muud en çok dinlenen yerli single’lar
- Tuğçe Kandemir, Özkan Meydan, Alican Özbuğutu – Kördüğüm
- Didomido – Nimet (feat. Eglo G)
- Gülşen, Edis – Nirvana
- Hadise – Küçük Bir Yol
- Ziynet Sali – Kalbim Tatilde (Mustafa Ceceli Versiyon)
- Zeynep Bastık, Emir Can İğrek – Dargın
- İkiye On Kala – Kafamda Kentsel Dönüşümler
- Ece Mumay – Galaksi
- Bilal Sonses – Çat Kapı
- Zehra – Cennetten Çiçek
Muud en çok dinlenen yabancı sanatçılar
- Billie Eilish
- Ariana Grande
- INNA
- Astrid S
- LP
- The Weeknd
- Lana Del Rey
- NK
- Rihanna
- Bon Jovi
Muud en çok dinlenen yabancı albümler
- Astrid S – Leave It Beautiful
- NK – Ecléctica
- The Weeknd – After Hours
- INNA – Nirvana
- MERO – UNIKAT
- Major Lazer & Diplo – Music is the Weapon
- Norah Jones – Pick Me Up Off The Floor
- Bon Jovi – 2020
- Billie Eilish – WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?
- Taylor Swift – folklore
Muud en çok dinlenen yabancı single’lar
- SAINt JHN – Roses (Imanbek Remix)
- Regard – Ride It
- The Black Eyed Peas & J Balvin – RITMO (Bad Boys For Life)
- Arizona Zervas – ROXANNE
- Harry Styles – Watermelon Sugar
- Billie Eilish & Khalid – lovely
- Ant Saunders – Yellow Hearts
- Ayo & Teo – Rolex
- Camila Cabello – Living Proof
- Doja Cat – Say So