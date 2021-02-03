Helvacı Tarihi ve Kültürü Kayıt Altına Alınıyor. Aliağa Belediyesi tarafından 5 yıldan bu yana süren “Kent Belleği ve Arşivi” projesi “Helvacı Tarihi ve Kültürü” çalışmaları ile devam ediyor.

Aliağa’nın en eski yerleşim yerlerinden olan Helvacı’nın yazılı ve sözlü kültür mirasını gelecek kuşaklara aktaracak proje için Helvacılı olan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nden Halkbilimci Dilek İşler ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nden Antropolog Dr. Onur Hayırlı Helvacı’da saha araştırması gerçekleştiriyor.

ikotv,aliağa,belediye,tarih,kültür,helvacı,turizm,Aliağa Belediyesi,Ritüeller ve Kutlamalar