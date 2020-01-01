Aslında niyetim yılbaşı gecesini evde geçirmekti.

Akşam yemeğinin ardından televizyon karşısına geçtim.

Ne var ki, TV kanallarının hazırladığı 2020 yılbaşı programları hiç mi hiç ilgimi çekmedi.

Sözde yılbaşına özel programların neredeyse tamamı sıradanlık kokuyordu.

Yeni konseptler geliştiremediklerinden olsa gerek, yılbaşı gecesi hemen her kanalda bir zamanlar bizleri ekran başına kilitleyen 80’li ve 90’lı yılların eğlence programlarına atıfta bulunan yayınlar göze çarpıyordu.

Zapping yapmaktan sıkılınca kendimi sokakta buldum.

Önce biraz Karşıyaka çarşısında gezindim. Daha sonra sahildeki eğlence mekanlarını dolaştım. Her yer tıklım tıklım…

Teşekkürler MaviBahçe AVM

Güzel bir mekâna önceden rezervasyon yaptırmadığım için pişman oldum.

Berbat bir yılbaşı gecesi geçirdiğimi düşünürken…

Gözüm Alaybey – Atakent seferini yapan tramvaya ilişti.

Hiç düşünmeden bindim ve soluğu MaviBahçe AVM’de aldım.

İyi ki de gitmişim. Oldukça sıkıcı geçen yılbaşı gecem MaviBahçe AVM sayesinde son derece eğlenceli geçti.

Mimari yapısı, dekorasyonu ve ışıklandırmalarıyla her gün gece konuklarına eşsiz bir ambiyans sunan MaviBahçe AVM’de yılbaşı gecesini taçlandıran nefis bir konser programı vardı.

Teşekkürler MaviBahçe AVM

Soğuk havaya rağmen AVM’nin tam ortasında, açık havaya kurulan sahnenin 3 bir tarafı hınca hınç doluydu.

Hatta ağaç, stant vs gibi dekorlar nedeniyle sahneyi göremeyen vatandaşlar AVM’nin üst katlardaki balkonlarını doldurdu ve konseri yukarıdan takip etti.

Sahnede müzik ve eğlenceyi bir arada sunan interaktif performans grubu Necati ve Saykolar vardı.

Necati ve Saykolar Grubu’nu gıyabında tanıyordum ama canlı canlı dinlemek ilk defa nasip oldu bana.

Ne yalan söyleyeyim bayıldım.

Her şey den önce seyirci ile kurulan interaktif iletişimlerine bayıldım.

Halk arasında, ‘Yeni yıla nasıl girerseniz, bütün yılı öyle geçirirsiniz’ derler ya.

Eğer bu tez doğruysa, Necati ve Saykolar Grubu sayesinde, 2020 yılının tamamını kahkahalarla geçireceğim inşallah.

Teşekkürler MaviBahçe AVM

Konserin başında önce şöyle bir yurt turu yaptık.

Ankara, Mersin, Denizli…

Yurdun dört bir tarafından yöresel türküleri kendi tarzlarıyla seslendiren Necati ve Saykolar Grubu’nun kendilerini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir gece yaşattığını söyleyebilirim.

Anadolu Rock müziğinin en önemli ve yıldız isimlerinden olan Kıraç, Haluk Cem Karaca, Murat Kekilli ve Barış Manço gibi usta isimlere Mavibahçe AVM’den bir selam çaktık.

Necati ve Saykolar’ın seslendirdiği şarkılar eşliğinde ebediyete göç eden Barış Manço- Cem Karaca gibi büyük ustaları yad ettik. Bu esnada sahnenin hemen ardında kurulan barkovizyondan da büyük ustalara ait fotoğrafları slayt eşliğinde izledik.

Ha! Gönül isterdi ki merhum Barış Akarsu’yu da yad edelim. Sahneye bağırdım ama aşırı gürültüden sesimi bir türlü duyuramadım sevgili Necati’ye.

Teşekkürler MaviBahçe AVM

Bu arada, gitarist Alper Kayman da özel bir alkışı hak ediyor.

Volkan Konak’ı en iyi taklit edenin Güldür Güldür Show oyuncularından Onur Atilla’nın olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat Alper Kayman’ın da yabana atılmaması gerektiğini savunabilirim.

Sadece Volkan Konak mı!

Sevgili Kayman, öyle güzel bir Zerrin Özer taklidi yaptı ki, MaviBahçe’yi dolduran biz Karşıyakalıları adeta gülme krizine soktu diyebilirim.

Haliyle gecenin en güzel tarafı, saatlerin 24.00’e vurmasıydı.

Saatler 23. 55’i gösterdiğinde, Cumhuriyetimizin banisi büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün zeybek oynarken görüntüleri barkavizyonda belirdi.

Ve Necati Karadayı grubuna has üslubuyla başladı ‘Çakıcı’ türküsünü söylemeye…

Bu esnada kar makineleri de suni kar yağdırıyor.

Suni kar altında en fazla eğlenenler ise çocuklarımız…

Duygularımızın tavan yaptığı sırada başladık 2020 için 10’dan geriye doğru saymaya:

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve Hoş geldin 2020!

2020’ye girdiğimiz anda Necati ve Saykolar Grubu İzmir’e, Karşıyaka’ya, Mavibahçe’ye yakışanı yapıyor.

Hep bir ağızdan söylüyoruz:

İzmir’in dağlarında çiçekler açar

Altın güneş orda sırmalar saçar

Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar

Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa

Adın yazılacak mücevher taşa

Velhasılıkelam…

Muhteşem bir gece, muhteşem bir yılbaşı geçirdim.

Teşekkürler Necati ve Saykolar

Teşekkürler MaviBahçe AVM

Teşekkürler Karşıyakalılar

Kaynak : Mahalli Gündem / Zehra Çamdeviren / Karşıyaka