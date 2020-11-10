LC Waikiki, Filtrasyon Özelliği Yüzde 99 Olan Maske Üretti

Türkiye’nin lider moda perakende markası LC Waikiki, maske üretimini bir üst seviyeye taşıyarak CE (Conformité Européene) onaylı yeni maskelerini satışa sundu. EN 149 standardı kapsamında testleri sağlayan FFP3 maskeler yüzde 99 filtrasyon özelliğine sahip olurken, aynı zamanda rahat nefes alıp verme imkanı sağlıyor.

Yola çıktığı ilk günden bu yana “İyi giyinmek herkesin hakkı” misyonuyla çalışmalarını sürdüren LC Waikiki.

Pandemi süreciyle birlikte zorunlu hale gelen maske kullanımı konusunda yenilikçi ürün sunmak üzere solunum koruyucu maske üretimine başladı.

Fitrasyon özelliği olan meltblown kumaş ve filtrasyona yardımcı spunbond kumaş ile üretilen ve filtrasyon etkinliği yüzde 99’a kadar olan FFP3 maskeler, virüsten korurken aynı zamanda rahat nefes alıp verme imkanı sağlıyor.

CE onaylı maskelerin dış katmanlarında sıvı ve partikül önleyici filtrasyona yardımcı spunbond kumaş kullanılırken.

İç katmanında yüksek filtrasyon sağlayan meltblown kumaşı kullanılıyor. Yüze mükemmel uyum sağlayan maskeler, burun ayarlama klipsi, dikişsiz yüze uygun yapısı, üç boyutlu tasarımı, yüksek miktarda materyal yapısı sayesinde konforlu kullanım da sunuyor.

Güvenle kullanabileceğiniz FFP3 maskelerine tüm mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz.