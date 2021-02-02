Alev Alev 13. Bölüm 2.Fragman

Cemre’nin kızıyla beraber keyifli dakikalar yaşadığı tanıtımda Çelebi, Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için Cemre’ye eve dönmesini ve boşanma davasından vazgeçmesini şart koşarken, Cemre’nin seçimi merakla bekleniyor.

Ozan’ın yeni bir işe başladığı görülürken, Ömer ile birlikte kavgaya karıştığı anlar dikkat çekiyor. Rüya duyduklarından sonra babasından hesap sorarken, Ali’yi hapishanede ziyarete giden Çiçek’in maskesini çıkarması ise büyük heyecan uyandırıyor.

Yüzündeki yaraların iyileştiği görülen Çiçek’in mutluluğu seyircileri de derinden etkileyecek.