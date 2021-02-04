Yıldız oyuncu Bruce Willis, bir bilim kurgu filmiyle kariyerine kaldığı yerden devam ediyor. Cosmic Sin adındaki filmden yeni bir fragman paylaşıldı. Filmde Willis, James Ford’a hayat veriyor. Cannes Film Festivali’nde hakları devredilen Cosmic Sin, Saban Films bünyesinde izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Daha önce Bruce Willis ile senaryosunu kaleme aldığı Breach filmini çeken Edward Drake’in yönetmen koltuğuna oturduğu Cosmic Sin, bir grup savaşçı ve bilim insanının hikayesini konu ediyor. Dünya uzaylıların istilası altındadır. İnsan ırkı için büyük tehlike oluşturan istiladan kurtulmak için harekete geçen bir grup savaşçı ve bilim insanı kendilerini acımasız bir savaşın içinde bulur. Ekip hayatlarını tehlikeye atarak, insanların bedenlerini kullanmayı amaçlayan ve bu sayede insan ırkını yakından inceleme fırsatı bulabilecek olan uzaylıların istilasından kurtulmak için zorlu bir mücadeleye girşir.

Cosmic Sin’in oyuncu kadrosunda son olarak Glass’ta izlediğimiz yıldız oyuncu Bruce Willis’in yanı sıra son dönemlerin indie aksiyonlarının aranan ismi Frank Grillo; Luke Wilson, Adelaide Kane, C.J. Perry, Lochlyn Munro, Johnny Mesner gibi isimler yer alıyor. Cosmic Sin’in yönetmen ve senaristliğine It Follows, November Man, Heist gibi filmlerin yapımcılığını üstlenen Corey Large ve Broil, Animals, True Detective gibi yapımlardan tanıdığımız Edward Drake imzasını attı.

Bruce Willis, bilim kurgu temalı birçok filmin yıldızı olmuştu. 1995’de Terry Gilliam imzalı 12 Monkeys filmi, 2012’de Rian Johnson imzalı Looper filmi, 1997’de Luc Besson imzalı The Fifth Element filmi ve 1998 yapımı Armageddon bunlardan bazıları.